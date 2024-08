Exoborne lernt aus The Division und pustet uns beim Anspielen weg

Was neue, ambitionierte Online-Shooter anbelangt, da ist unser Kollege Phil Elsner von der GameStar immer kritisch. Immerhin kann da so vieles schiefgehen und es ist ja nicht so, als sei das noch nie passiert. Exoborne hat jedoch das Potenzial, richtig gut zu werden: Phil konnte das Spiel bereits bei den Entwicklern anspielen und ist so überzeugt wie schon lange nicht mehr.

Was ist das für ein Spiel? Exoborne ist ein Open-World-Extraction-Shooter des schwedischen Entwicklerstudios Sharkmob. Das hat zuvor das auf Steam sehr positiv aufgenommene Free-to-play-Battle-Royale Vampire: The Masquerade – Bloodhunt entwickelt.

Mit Exoborne setzt das schwedische Entwicklerstudio Sharkmob nun auf ein ambitioniertes Projekt, das das Extraction-Genre revolutionieren soll. Wie genau sie das anstellen wollen, kann Phil euch am besten selbst sagen:

Spannendes Gameplay in kleinen Dosen

Was macht das Spiel besonders? Exoborne will den Reiz von Hardcore-Shootern wie Escape from Tarkov einem breiteren Publikum zugänglich machen, ohne dabei die frustrierenden Aspekte dieser Spiele zu übernehmen. Der Fokus liegt daher auf kürzeren, aber dennoch packenden Runden von 20 bis 30 Minuten. Die sollen Einsteiger nicht davon abschrecken, ins nächste Match zu gehen.

Im Zentrum des Spiels stehen mächtige Exoskelett-Kampfanzüge, sogenannte Exo Rigs, und eine apokalyptische Welt, die von extremen Wetterphänomenen heimgesucht wird. Die Spieler landen mit ihrem Squad per Gleitschirm auf einer Karte und kämpfen dort sowohl gegen KI-Gegner als auch andere Teams um wertvolle Beute, mit der sie lebendig zu entkommen versuchen müssen.

Laut Phil zeichnet sich Exoborne durch sein dynamisches Gameplay aus, bei dem Wettereffekte und strategische Teamarbeit eine zentrale Rolle spielen. Das erfolgreiche Zusammenspiel von Exo-Rig-Fähigkeiten und taktischen Manövern kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Trotz der intensiven Action bleibt das Spieltempo angenehm geerdet und taktisch, ohne in hektische Arena-Shooter-Mechaniken abzudriften. Grafisch beeindruckt Exoborne mit der Unreal Engine 5 und einer detailreichen, dystopischen Spielwelt.

Zwar gibt es noch einige Herausforderungen wie etwa Balancing und den langfristigen Live-Service zu bewältigen, jedoch zeigt die frühe Version des Spiels bereits großes Potenzial. Exoborne könnte also tatsächlich frischen Wind ins Shooter-Genre bringen.

