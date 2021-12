ESO Weihnachtszauber – Community des MMORPGs sammelt über 19.000 € für Obdachlose

Die Community von The Elder Scrolls Online gilt nicht nur als sehr herzlich und hilfsbereit in Tamriel. Vom 17.12.21 bis zum 18.12.21 gab es zahlreiche Charity-Streams von vielen ESO-Streamern. Das Projekt: Im weihnachtlichen Sinne Spenden sammeln für Obdachlose. Hier erfahrt ihr, die Community und wir Streamer zusammen erreicht haben.

Gerade Weihnachten ist für viele eine Zeit des Gebens. Dabei werden einige Menschen aber immer wieder vernachlässigt oder stecken gerade in einer schlechten Situation. Diesen krassen Kontrast wollten wir Streamer mit dem Event einfach ein bisschen schwächen und dafür das Zusammensein stärken.

Ich spreche von “uns Streamern”, weil ich Teil des Projekts sein durfte und mich mit meinen Streams an der Aktion beteiligen konnte. Angestoßen wurde die ganze Aktion ursprünglich durch das Arkays Charity Event im letzten Jahr. Dazu hat u.a. ein Teil des diesjährigen Teams bereits bei einer Spendenaktion für die deutsche Kinderkrebsstiftung mitgewirkt.

Da das Arkays Charity Event aber nicht jedes Jahr stattfindet, kam unser Team-Mitglied Alex auf die wunderbare Idee einfach ein eigenes Event zu organisieren. Zuerst stand die Idee nur im Chat des offiziellen Stream Teams (DE) von ESO, aber wir entschieden uns sehr schnell dazu, weitere ESO Streamer mit ins Boot zu holen.

Dabei hat jeder, der mitgewirkt hat eine Aufgabe für die Aktion übernommen und so konnten wir mit gemeinsamer Kraft das Event starten. Welche Streamer ansonsten mitgewirkt haben, erfahrt ihr noch im Folgenden. Unser ESO Community-Manager Kai Schober und all unsere Mods haben ebenfalls mitgewirkt.

Wofür wurden Spenden gesammelt? Tafel Deutschland e. V. und Berliner Obdachlosenhilfe e. V.

Die Spendenaktion ist inzwischen beendet, ihr könnt die Spendensumme und Details zum Event jedoch weiterhin einsehen (via betterplace.org).

Unsere Intention war dabei, besonders Menschen zu unterstützen, die es finanziell schwer haben. Insbesondere obdachlosen Menschen geht es während der Weihnachtszeit vielfach nicht gut, während das Bild von Weihnachten oft ein schönes Zusammentreffen mit der Familie im gemütlichen Wohnzimmer unterm Tannenbaum ist.

Das ist vielen aber in der Realität so gar nicht möglich. Wir wollten einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen und bedanken und ganz herzlich bei allen Mitwirkenden!

ESO-Streamer sammeln über 17.000 € in ihren Streams auf Twitch

Die folgenden Streamer haben ein Wochenende mit voller Kraft für den guten Zweck gestreamt:

In insgesamt 22 Streams von Freitag, dem 17.12.21 bis Sonntag, den 19.12.21 wurden Spenden in Höhe von über 17.000 € gesammelt. Ich war schon zwischendurch sprachlos, damit hatte niemand von uns gerechnet. Gerade in Anbetracht der Pandemie hatten wir eher schüchterne Erwartungen.

Es ist unfassbar schön zu sehen, dass viele Menschen auch in schwierigen Zeiten die Stärke und den Willen zu Hilfsbereitschaft besitzen.

Der gemeinsame Event-Abschluss bringt alle nochmal zusammen

Am 19.12.21 um 22:00 Uhr haben sich (fast) alle teilnehmenden Streamer und Community-Manager Kai Schober im Discord zusammengefunden. Dabei liefen einige Streams parallel. Jeder, der Lust hatte, wurde in eine Gruppe eingeladen und konnte bei den Aufnahmen mit seinem ESO-Charakter dabei sein.





Zum gemeinsamen Abschluss des Events haben sich viele Spieler in ESO getroffen und atemberaubende Bilder gemacht.

Wir haben die genaue Anzahl nicht nachgezählt, aber es waren unfassbar viele Spieler, sodass unser Treffen Aufsehen erregte. Zuerst in Gramfeste, der Hauptstadt von Deshaan und zuletzt in Eldenwurz, der Hauptstadt von Grahtwald. Im Chat fragten viele Spieler erstaunt “Was ist denn hier los?” und wurden so auf das Event aufmerksam gemacht.

Wie im Jahr zuvor bei dem Arkays Charity Event, haben wir uns zuletzt auf einem begehbaren Pilz-Vorsprung am riesigen Baum von Eldenwurz getroffen und tolle Gruppenfotos gemacht.

Wer ein bisschen Zeit mitgebracht hat, kann sich unseren gemeinsamen Abschluss gerne in meinem Video (via. Twitch) “ESO – Weihnachtszauber 2021 (Gemeinsamer Abschluss)” anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

“Die ESOFam ist und bleibt die Beste! Kann man nicht anders sagen.” – sagt @Fufuns in diesem Video und ich denke dem kann ich mich nur immer wieder aufs Neue anschließen.

Bethesda beteiligt sich mit stolzer Summe bei den Spenden

Ein riesiges Dankeschön an Bethesda, dafür dass nochmal knapp 10 % auf unsere gesammelten Spenden draufgelegt wurden. Damit habe ich selbst nicht gerechnet und bin begeistert, wie sehr Charity-Aktionen in der Community geschätzt werden.

Dazu muss ich persönlich noch loswerden, dass ich das wirklich toll finde. Bethesda hatte sich bereits mit zahlreichen Giveaways bei dem Event beteiligt und diese großzügige Spende zum Abschluss des Events ist keine Selbstverständlichkeit und für mich Ausdruck der Nähe des Unternehmens und der Mitarbeiter zur Community.

Die Tafel bedankt sich auf Twitter für die Spendenaktion

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Da huschte mir ein riesiges Lächeln über das Gesicht, als ich auf Twitter das Dankeschön der Tafel Deutschland e.V. entdeckte. Unser Projekt ist also nicht ganz unentdeckt geblieben. Es ist schön zu sehen, dass wir einigen Menschen eine Freude machen konnten.

Wir wünschen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022!