Der Start in ESO war noch nie so einfach

MMORPGs stehen vor dem gleichen Problem: Denn viele Spieler fragen sich, ob der Zug für ein episches MMO-Abenteuer viele Jahre nach dem Launch vielleicht längst abgefahren ist?

Gerade bei einem Genre-Giganten wie The Elder Scrolls Online (ESO) der über Jahre hinweg mit massiven neuen Gebieten, zahllosen DLCs und epischen Quests gewachsen ist, kann der erste Klick auf “Spiel starten” fast schon ziemlich einschüchternd wirken.

Wo fängt man da überhaupt an? Hat man nicht schon alles verpasst? Doch wir haben gute Nachrichten für euch: Legt diese Sorgen sofort beiseite, denn der Einstieg gelingt auch nach zwölf Jahren und jetzt sogar besonders gut!

Mit der neuen Season Zero schlägt ESO ein neues Kapitel auf und rollt für Neulinge sowie Rückkehrer den sprichwörtlichen großen roten Teppich aus. Die Entwickler haben die frühere Struktur komplett entschlackt und den Fokus voll und ganz auf Zugänglichkeit sowie Einsteigerfreundlichkeit gelegt.

Dazu kommt noch, dass ihr zahlreiche frühere Premium-DLCs, wie das hochgelobte Orsinium sowie die Erweiterungen zur Dunklen Bruderschaft und der Diebesgilde jetzt endlich komplett kostenlos bekommt.

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Egal, ob ihr noch nie einen Fuß auf den Kontinent Tamriel gesetzt habt oder nach einer langen Pause wieder einsteigen wollt: Der (Wieder)Einstieg in dieses gewaltige Fantasy-Universum war noch nie so einfach, reibungslos und belohnend wie jetzt.

Euer roter Teppich nach Tamriel: Warum der Einstieg jetzt so gut klappt!

Erinnert ihr euch an das Gefühl, in ein riesiges Spiel geworfen zu werden und den Wald vor lauter Quest-Markern nicht mehr zu sehen? Genau dieses Problem hat ESO mit der Season Zero gelöst. Die Entwickler haben genau dort angesetzt, wo es für Neulinge und Rückkehrer am wichtigsten ist: bei der Übersichtlichkeit.

Die neue Saison-Struktur nimmt euch das Rätselraten ab und verwandelt euren Start in eine epische, aber stets nachvollziehbare Reise.

Hier seht ihr den Trailer zu Season Zero:

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Der ultimative rote Faden: Die Tamrielfolianten

Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr euch mühsam eure täglichen Login-Boni oder Bestrebungen an verschiedenen Ecken zusammensuchen musstet. Mit dem Tamrielfolianten, einem effektiven Belohnungssystem, zieht mehr Übersichtlichkeit in ESO ein.

Wenn ihr die Aufgaben im Folianten erfüllt, gibt’s Belohnungen.

Das Besondere daran: Die kostenlose Version dieses Folianten steht allen Spielern direkt zur Verfügung! Egal, ob ihr lieber Daedra schnetzelt, in Cyrodiil Burgen erobert, Dungeons erkundet oder einfach nur Ressourcen sammelt: Ihr schließt ganz nebenbei wöchentliche und saisonale Herausforderungen ab.

Spielt das Spiel wie ihr mögt, es wird euch in jedem Fall belohnen!

Dafür werdet ihr mit Foliantenpunkten belohnt, mit denen ihr extrem motivierende Belohnungen, wie kosmetische Items, Ausrüstung und Währungen freischaltet. Das Spiel belohnt euch jetzt also konsequent dafür, dass ihr es einfach so spielt, wie ihr es wollt!

Shopping für Helden: Der neue Goldküsten-Basar

Und wo wir gerade bei Belohnungen sind: Über den Tamrielfolianten und reguläre Gameplay-Aktivitäten verdient ihr euch die neue Ingame-Währung „Handelsbarren“. Und genau diese Barren sind euer Ticket für das eigentliche Shopping-Paradies der Season Zero: den brandneuen Goldküsten-Basar!

Verdient euch Handelsbarren und sahnt prächtige Preise ab.

Das ist eine komplett neue Art von Ingame-Shop, in dem ihr kein Echtgeld braucht. Hier könnt ihr aus Hunderten einzigartiger, zurückkehrender und saisonaler Items wählen. Ihr habt ein cooles Reittier, ein Kostüm oder ein bestimmtes Emote aus vergangenen Events verpasst? Auf dem Basar findet ihr es wieder!

Ihr habt diesen glühenden Gaul damals verpasst? Auf dem Basar gibt’s ihn wieder!

Für Neulinge ist das die Offenbarung, denn ihr könnt euch durch simples Spielen von Anfang an epische Sammlungsstücke sichern, für die man früher jahrelang spielen musste und die es bisher nie wieder gab.

All diese Features machen ESO 2026 auch über 12 Jahre nach Launch zu einem MMORPG, das sich absolut lohnt und gerade für Einsteiger und Wiederkehrer besonders attraktiv ist. Ladet es euch noch heute herunter und erkundet Tamriel wie nie zuvor!