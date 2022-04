Was für Storys suchen wir? Wir möchten gerne Geschichten aus dem Gaming teilen, bei denen euch warm ums Herz wird, wenn ihr an sie denkt. Das kann natürlich ganz individuell und entsprechend unterschiedlich aussehen. Hier mal ein paar Beispiele, an was wir denken:

Ein Aufruf an euch, liebe Community! Wir sind für MeinMMO auf der Suche nach Gaming-Erlebnissen, an die ihr immer wieder gerne zurückdenkt. Erzählt uns eure Story und wir werden sie auf MeinMMO veröffentlichen, um der ganzen Community ein Lächeln auf’s Gesicht zu zaubern.

Insert

You are going to send email to