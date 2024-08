Das 1. kostenlose Spiel von PS-Plus September ist bekannt: Führt euch in Bilderbücher hinein und wieder hinaus

Auf PS-Plus gibt es viele gute Spiele, die in dem Angebot von PS5 schon mit inbegriffen sind. Jetzt ist der erste kostenlose Titel für September bekannt geworden. Wir stellen euch das Spiel “The Plucky Squire” vor.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich hierbei um das Spiel „The Plucky Squire“. Im Action-Adventures spielt man als der Knappe Jot, der das Land Mojo und seine Freunde vor dem bösen Zauberer Grummweil beschützen muss. Der Ort der Handlung ist ein Bilderbuch, aus dem man aber ausbrechen kann.

Einen ersten Eindruck vom Spiel könnt ihr mit diesem Trailer bekommen:

Rein in die Abenteuerwelt!

Was ist das Besondere an dem Spiel? Ihr spielt als Jot nicht nur innerhalb seines Bilderbuchs, sondern auch darüber hinaus. Ihr könnt aus dem Bilderbuch zwischendurch auch immer wieder herausspringen, um in die echte Welt zu gelangen. Das Spiel stellt so einen Mix zwischen 2D- und 3D-Welten dar.

Gerade der niedliche Artstyle und die liebevoll gestalteten Welten dieses Indiespiels überzeugen. Ihr müsst Rätsel lösen und euch gegen gefährliche Monster mit eurem Schwert verteidigen.

Wann hat The Plucky Squire seinen Release? The Plucky Squire hat seinen Release am 17. September 2024 und ist Teil des PlayStation Plus Katalogs. Somit wird es ab dem ersten Tag für Mitglieder von PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar sein.

Für alle, die sich nicht sicher sind, ob sie das Spiel spielen möchten, aber eine Mitgliedschaft bei PS Plus besitzen, ist der Blick ins Spiel daher kostenlos. Wer keine Mitgliedschaft hat, kann auf Steam eine Demo zu The Plucky Squire spielen.

Das Entwickeln von Spielen ist nicht immer einfach. Gerade als Indiespielentwickler hat man viele Hürden, die es zu überspringen gilt. Das musste auch die Spieleentwicklerin des Spiels Potions: A Curious Tale feststellen, denn ihr Spiel wurde kurz nach Release von EA aus den Trends gekegelt.