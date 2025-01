Eine gigantische Krabbe erscheint in Pokémon GO, Trainer fürchten den Kampf jetzt schon

Pokémon GO bringt das nächste Gigadynamax-Pokémon. Die Monsterkrabbe Kingler fordert Trainer heraus. Und die wissen: Das wird wieder nicht leicht.

Wann erscheint Gigadynamax-Kingler? Gigadynamax-Kingler erscheint am 1. Februar 2025 zwischen 14:00 und 17:00 Uhr. In diesem Zeitraum läuft nämlich sein eigenes Event: der Dyna-Kampf-Tag.

In dieser Zeit erscheint es in Stufe-6-Dyna-Kämpfen. Dabei sind folgende Boni verfügbar:

Ihr könnt bis zu 1.600 Dyna-Partikel sammeln, das Limit ist erhöht

Giga-Kingler erscheint auf allen Kraftquellen im Spiel

Kraftquellen werden häufiger erneuert, es sind also mehr Kämpfe möglich

Ihr bekommt die achtfache Menge an Dyna-Partikeln bei Kraftquellen

Zudem bekommt ihr doppelte Dyna-Partikel durch das Spazieren (von 00:00 bis 17:00 Uhr)

Ihr braucht nur ein Viertel der Laufdistanz, um Dyna-Partikel zu bekommen (auch von 00:00 bis 17:00 Uhr)

Aber klar ist: Das Pokémon zu bekommen, wird trotz aller Boni schwierig.

So schwierig wird der Dyna-Kampf-Tag mit Kingler in Pokémon GO

Was ist Gigadynamax-Kingler für ein Pokémon? Die Gigadynamax-Form von Kingler verwandelt das Monster in eine gigantische Krabbe, die außerdem durch einen langen Bart auffällt. Im Pokédex heißt es, dass Giga-Kingler alles mit seiner linken Schere zermalmt und es alkalische Blasen ausstößt, die eine ätzende Wirkung haben.

In Pokémon GO ist Kingler einer der stärksten Wasser-Angreifer überhaupt. Auch seine Gigadynamax-Form dürfte dementsprechend ein Top-Monster sein, das zumindest vorerst der mächtigste Wasser-Angreifer für Dynamax-Kämpfe wird.

So sieht Gigadynamax-Kingler aus:

Was macht den Kampftag so schwierig? Die Gigadynamax-Monster sind brutal schwer zu besiegen. Man braucht jede Menge Trainer, um auch nur die Aussicht auf Erfolg zu haben.

Bei vergangenen Gigadynamax-Tagen sprach Niantic davon, dass man 10 bis 40 Trainer bräuchte, um die Biester zu besiegen. Erfahrungsgemäß kommt es in etwa hin, wenn man 20 Trainer an Bord hat, um den Kampf zu schaffen – zumindest, wenn man die richtigen Konter und Taktiken dabei hat.

Das heißt aber auch: Viele Trainer, denen es an einer entsprechenden Community im Ort fehlt, kriegen Probleme, Gigadynamax-Kämpfe erfolgreich zu gestalten. Darauf weisen auch Trainer in der Reddit-Community zu Pokémon GO hin:

„Oh yay -,- . jeder ländliche Spieler“, kommentiert User Clarkt01 (via reddit).

„Mach dir keinen Kopf, so fühlen wir uns in großen Städten auch“ antwortet User littlebenoit (via reddit).

„Meine Community kümmert das einfach nicht. Wir sind eine kleine Stadt, aber wir haben ein Dutzend Spieler + einen aktiven Discord. Ich habe Glück, wenn ich einen Dynamax-Frigometri-Kampf machen kann. Dieses GMax passiert für uns einfach nicht“ sagt User CastelofWamdue (via reddit).

Welche Pokémon gegen Gigadynamax-Kingler? Die besten Konter dürften Dynamax-Gortrom, (Giga)dynamax-Riffex und Dynamax-Bisaflor werden. Auch das bald erscheinende Dynamax-Zapdos sollte eine Option werden.

Wie schwierig genau Giga-Kingler diesmal ausfällt, bleibt abzuwarten. Allerdings verdeutlichte Niantic in der Vergangenheit, dass diese Kämpfe als die schwierigste Herausforderung im Spiel fungieren sollen. Dementsprechend sollte man nicht damit rechnen, dass es einfacher wird. Auch MeinMMO-Autor Paul Kutzner hatte so seine Schwierigkeiten mit Gigadynamax in Pokémon GO – seine Einschätzung lest ihr hier.