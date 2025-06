Elden Ring Nightreign: Shifting Earth – Alle Orte und Belohnungen der Verschobenen Erden

In Elden Ring: Nightreign gibt es besondere Ereignisse, die einen Run durch eine modifizierte Map mit neuen Gebieten und versteckten Belohnungen neu gestalten. Wer sich wundert, was auf der Map passiert oder wie man bei diesen Ereignissen auch noch Trophäen verdienen kann, wird in diesem Guide mehr erfahren.

Was ist Shifting Earth in Nightreign? Shifting Earth oder Verschobene Erde ist ein Welt-Ereignis, das sich durch ein verändertes Gebiet der Map, neue Wege, Bosse und Belohnungen während eines Runs auszeichnet.

Man erhält die Information zu einer aktivierten Shifting Earth und um welches der 4 möglichen Ereignisse es sich handelt, bevor man einen neuen Run startet. Diese Ereignisse sind aber nur temporär und bleiben für 3 bis 4 Runs verfügbar, danach verschwinden sie wieder.

Wenn ihr keine Lust auf das Ereignis habt, könnt ihr euch in der Tafelrundfeste in einem Bett hinlegen und das Ereignis der Shifting Earth einfach „verschlafen“.

Es gibt insgesamt 4 mögliche Ereignisse, von denen eins in Kraft treten kann. Jede Shifting Earth beinhaltet eine eigene Aufgabe:

Begebe dich in das Gebiet der Shifting Earth

Navigiere dich durch das Gebiet bis zur Belohnung

Finde den versteckten Segen

Anschließend erhält man nach einer abgeschlossenen Shifting Earth eine Trophäe. Wenn man alle 4 Ereignisse geschafft hat, erhält man obendrein noch eine weitere Trophäe: „Verschobene Erde – Die Geheimnisse aller Orte der Verschobenen Erde ergründet“

Alle Orte und Geheimnisse der Shifting Earth

Hier stellen wir euch alle der 4 möglichen Ereignisse vor, wo sie auftreten und was sie für Belohnungen bereitstellen.

Wenn ihr die genauen Wege bis zu den Zielen bildlich sehen wollt, könnt ihr das gerne in unserem Video auf YouTube tun:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Krater (Norden der Map)

Krater Location

Voraussetzung: Ihr habt den ersten Nightlord Gladius besiegt.

Ihr habt den ersten Nightlord Gladius besiegt. Empfohlener Level: Level 8 oder höher

Level 8 oder höher Pflichtbosse: Feuerprälaten und Magmalindwurm

Feuerprälaten und Magmalindwurm Ungefähre Dauer: Ein ganzer Tag (wir empfehlen den zweiten Tag)

Der Krater ist ein vulkanähnliches Lavagebiet, in dem zwei Bosse auf euch warten werden. Um die Belohnung zu erhalten, müsst ihr euch in den Krater begeben, versuchen nicht in der Lava zu verbrennen, beide Bosse legen und dann im Bereich des zweiten Bosses die legendäre Truhe öffnen, die man als Belohnung erhält.

Belohnung: Ihr könnt eine beliebige Waffe auf „Legendär“ upgraden.

Bergspitze (Nordwesten der Map)

Bergspitze Location

Voraussetzung: Ihr habt drei verschiedene Nightlords besiegt.

Ihr habt drei verschiedene Nightlords besiegt. Empfohlener Level: Level 10 oder höher

Level 10 oder höher Pflichtbosse: Keiner

Keiner Ungefähre Dauer: Ein ganzer Tag (wir empfehlen den zweiten Tag)

Die Bergspitze ist ein frostiger, zugeschneiter Berg, den ihr bis zur Spitze erklimmen müsst. Dafür müsst ihr über riesige Ketten rennen, Gegnern ausweichen (denn bei diesem Ereignis seid ihr für die Belohnung nicht dazu verpflichtet, irgendeinen Gegner oder Boss zu legen) und dann ganz zum Schluss den Segen am Gipfel an euch nehmen.

Belohnung: Ihr erhaltet erhöhte Frostresistenz und macht zusätzlichen Schaden gegen Drachen.

Verfaulte Wälder (Südosten der Map)

Verfaulte Wälder Location

Voraussetzung: Ihr habt 5 verschiedene Nightlords besiegt.

Ihr habt 5 verschiedene Nightlords besiegt. Empfohlener Level: Level 10 oder höher

Level 10 oder höher Pflichtbosse: Keiner

Keiner Ungefähre Dauer: Ein ganzer Tag (wir empfehlen den zweiten Tag)

In dieser Variante der Shifting Earth müsst ihr euch in einen rötlich verfaulten Wald begeben, der euch immer mehr mit Scharlachfäule belegt. Heilt euch daher regelmäßig und versucht Gegner zu ignorieren, um schnell durch dieses Gebiet zu navigieren.

In einer Festung im Wald werdet ihr eine Schatzkarte in dem Turmdach finden, die euch zu einem großen Baum führt. Dieser wird euch dann auf der Map mit einer roten Flagge angezeigt. Auf diesem Baum müsst ihr an den Ästen entlang klettern, bis ihr die Belohnung auf einer Blume findet.

Belohnung: Ihr werdet dauerhaft immun gegen Scharlachfäule, erhaltet erhöhte maximale HP und könnt mit einem Angriff, nachdem ihr selbst Schaden erlitten habt, einige HP wiederherstellen.

Naklateo, die verhüllte Stadt (Südwesten der Map)

Naklateo, die verhüllte Stadt Location

Voraussetzung: Ihr habt 7 verschiedene Nightlords besiegt.

Ihr habt 7 verschiedene Nightlords besiegt. Empfohlener Level: Level 8 oder höher

Level 8 oder höher Pflichtbosse: Astel, Ausgeburt des Abgrunds

Astel, Ausgeburt des Abgrunds Ungefähre Dauer: Ein ganzer Tag (wir empfehlen den zweiten Tag)

Die verhüllte Stadt Naklateo ist ein großes Gebiet voller Gänge und Tunnel, durch die ihr euch bis zur Belohnung durcharbeiten müsst. Ihr müsst nur den Boss am Ende besiegen und könnt davor alle anderen Gegner ignorieren. Nachdem ihr den Boss besiegt habt, erhaltet ihr eure Belohnung aus einer Truhe.

Belohnung: Ihr werdet einmal nach eurem Tod automatisch wiederbelebt.

Das waren alle Ereignisse der Shifting Earth, die ihr in Elden Ring: Nightreign erleben und meistern könnt, um die starken Boni und Trophäen erlangen. Die Shifting Earth ist jedoch nur eine Möglichkeit, wie ihr eure Runs beeinflussen könnt. Die 8 Klassen des Spiels, die Nightfarer, haben nämlich alle ihre eigenen Missionen, die ihr angehen könnt: Elden Ring Nightreign: Alle Remembrances – So löst ihr die Echos der Klassen