Elden Ring Nightreign: So schaltet ihr die Gräfin (Duchess) als Klasse frei

Das waren alle Infos dazu, wie ihr die Gräfin freischalten könnt. Neben der Gräfin gibt es auch die Heldin „Gespenst“, die man ebenfalls freischalten kann. Wie ihr das schafft, zeigen wir euch in unserem Guide: Elden Ring Nightreign: So schaltet ihr das Gespenst (Revenant) als Klasse frei

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to