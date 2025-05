Elden Ring Nightreign: So schaltet ihr das Gespenst (Revenant) als Klasse frei

Saturnine-Rüstung ist das härteste, was Space Marines in Warhammer 40.000 zu biete haben – Was ist das?

Das waren alle Infos bezüglich dessen, wie ihr das Gespenst freischalten könnt. Neben dem Gespenst gibt es auch die Heldin „Gräfin“, die man ebenfalls freischalten kann. Wie ihr das schafft, zeigen wir euch in unserem Guide: Elden Ring Nightreign: So schaltet ihr die Gräfin (Duchess) als Klasse frei

Tipps für den Kampf gegen das Gespenst: Das Gespenst ist vor allem deshalb schwierig, weil es drei Verbündete mit in den Kampf bringt, zudem müsst ihr den Kampf solo bestehen und könnt keine Freunde mitnehmen. Folgende Tipps solltet ihr also berücksichtigen:

Wie beende ich die Quest des Gespensts? Um das Gespenst freizuschalten, müsst ihr jetzt durch den Gang an der Station, um euren Charakter zu wechseln, vorbei und euch dann links halten. Dort werdet ihr vor einer Wand ein Gespenst sehen, das sich die Gemälde an der Wand anschaut – interagiert mit diesem.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to