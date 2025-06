Elden Ring: Nightreign will größte Forderung der Spieler bringen, gibt Ausblick auf neue Inhalte

Das erfolgreiche MMORPG Sword of Justice konnte in China 40 Millionen Spieler in nur einem Monat überzeugen und kommt nun auch in den Westen.

Je nachdem in welcher Gruppenkonstellation man nach Limveldt reist, müssen die Gegner schwieriger oder leichter gemacht werden. Dafür gibt es ein spezielles System, das eure Gegner sowie Bosse skaliert. Es bleibt also abzuwarten, wie schwierig der Modus im Duo wird. Für viele ist aber klar, dass Nightreign knackig ist – vor allem, wenn man es solo ausprobieren möchte: Ich habe den Endboss von Elden Ring: Nightreign solo besiegt, weil mir niemand helfen wollte – Das habe ich dabei gelernt

Was hat FromSoftware angekündigt? In einem Post auf X bedankten sich die Entwickler von FromSoftware nochmal für das Interesse der Fans. Sie konnten 3,5 Millionen Kopien verkaufen und sind erfreut über den Erfolg des Spiels. Zusätzlich gaben sie aber auch einen Ausblick auf zukünftige Inhalte für Elden Ring: Nightreign. Folgendes konnte man aufschnappen:

Was haben Fans gefordert? Elden Ring: Nightreign kam zum Release mit zwei Modi daher – dem Trio- und Solo-Modus. Wer aber als Duo-Team durchstarten will, muss entweder noch einen zufälligen Spieler dazunehmen oder hat Pech.

