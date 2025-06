Die meisten Spieler ignorieren eines der mächtigsten Items in Elden Ring: Nightreign, weil sie nicht wissen, was es kann

Boli (im Englischen Boluses) gehören zu den verwendbaren Items auf euren Expeditionen in Nightreign. Doch viele Spieler ignorieren sie, obwohl sie sehr mächtig sind.

Warum ignorieren die Spieler die wichtigen Items? Spieler kennen Boli bereits als nutzbares Item aus dem Hauptspiel von Elden Ring. Dort geben sie kurzzeitige Boni, die hauptsächlich negative Statuseffekte (wie Gift, Blutung oder Wahnsinn) heilen oder verhindern. Man findet, kauft oder stellt sie her und setzt sie ein, um schädlichen Einflüssen entgegenzuwirken.

Dadurch, dass der Effekt in Elden Ring nur kurzzeitig wirkt, werden sie in Nightreign gern erstmal ignoriert, da andere Items deutlich nützlicher erscheinen. Dabei gehören sie zu den mächtigsten nutzbaren Items im Spiel und können sogar im Zweifel über Sieg und Niederlage entscheiden.

Was macht die Boli so mächtig? Anders als in Elden Ring geben die Boli in Nightreign permanente Buffs in Form von Resistenzen für euren Run, die ihr unter euren Buffs einsehen könnt. Das Gemeine daran: Es steht nicht explizit in der Beschreibung der Items, weshalb viele Spieler das gar nicht wissen, wie ein Thread auf Reddit gerade zeigt:

itstheFREEDOM schreibt: „Ich komme mir dumm vor, weil ich sie ignoriert habe … wow …“

Pharabellum bemerkt: „Ich habe gestern damit angefangen und bin als Eisenauge dadurch viel robuster geworden, eine solide Strategie.“

arsenicknife freut sich: „Ich finde es toll, wie alle mit der Grundmentalität von Elden Ring an die Items herangehen, von denen 99 % Schrott sind, und dann feststellen, dass fast jedes von ihnen in Nightreign unglaublich ist. Wirklich eine wunderbare Comeback-Geschichte für die Gegenstände.“

bedtimers gibt weiterhin den Tipp: „Das ist bahnbrechend. Tragt niemals Boli mit euch herum, sondern verwendet sie einfach vom Boden aus (Dreieck und nach oben auf dem D-Pad auf der PS) und ihr erhaltet die Resistenz für den Run.“

LinkCelestrial antwortet daraufhin: „Japp. Zeit, vom Boden zu essen.“

Und damit spricht User bedtimers einen Punkt an, der die Boli noch einmal mächtiger macht.

Die Beschreibung lässt nicht erkennen, dass es sich um dauerhafte Buffs handelt.

Denn ihr könnt die Boli einfach aufheben und direkt verzehren, um euch einen Boost für die jeweilige Statusresistenz einzuheimsen. So verbrauchen sie keinen Platz in eurem Inventar und ihr könnt vom langfristigen Effekt der Items profitieren. Als kleiner Bonus verleihen sie kurzzeitig auch LP-Regeneration.

Lasst ihr zwischen ihnen etwas Zeit verstreichen, ist es auch möglich, die Resistenz mit weiteren Boli weiter zu steigern. Achtet ihr dabei auf den Schadenstyp, den der Nachtfürst bevorzugt austeilt, könnt ihr euch für die letzte Schlacht einen großen Vorteil sichern.

