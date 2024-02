Ein Traum-TV für Konsolenspieler im Angebot drastisch reduziert: 144Hz, Dolby Vision IQ und mehr zum Schnäppchenpreis

Mit diesem 65-Zoll-TV erhaltet ihr ein Top-Gerät in Preis-Leistung. Vor allem für Gamer ist dieser TV interessant. Nutzt jetzt das Angebot bei Amazon.

Der 4K-TV von Hisense kann sich sehen lassen. Ihr erhaltet nicht nur einen großen 65-Zoll-Bildschirm, sondern auch eine mögliche Bildwiederholrate von 144Hz und VRR. Das ist noch längst nicht alles, er bietet auch eine Dolby-Atmos-Unterstützung und besitzt die QLED-Technologie. Spart jetzt bei Amazon und bezahlt nur 749€.

Darum ist der 65-Zoll-TV von Hisense eine visuelle Wucht

Dank einer Bildwiederholrate von 144Hz und Variable Refresh Rate (VRR) werden Bewegungen flüssig dargestellt und Gaming-Sessions noch realistischer. Der Game-Mode PRO optimiert die Bildqualität für ein reibungsloses Spielerlebnis, wodurch störende Verzögerungen zum Glück ausbleiben. Mit den Current-Gen-Konsolen wie PlayStation 5 und Xbox Series könnt ihr bei manchen Spielen bis zu 120Hz bestens ausreizen. Um die 144Hz optimal nutzen zu können, könntet ihr auch einen starken Gaming-PC anschließen.

Der Hisense-TV verfügt über eine superscharfe 4K-Auflösung, die sich bestens auf einem 65-Zoll-Bildschirm zeigt. Mit Dolby Vision IQ könnt ihr Inhalte in atemberaubender Qualität genießen und jedes Detail in all seiner Pracht erleben.

Dieses Gerät ist mit einem Triple Tuner ausgestattet, der es euch ermöglicht, verschiedene Empfangsarten wie Satellit, Kabel oder Antenne zu nutzen. Zudem verfügt der Fernseher über Alexa Built-In, sodass ihr euren TV per Sprachsteuerung bedienen könnt.

Mit Dolby Atmos-Unterstützung wird der Sound intensiv herübergebracht. Sowohl eure liebsten Actionszenen im Gaming oder sonstigen Entertainment-Varianten werden bestens übertragen.

Hier gibt es mehr Top-Angebote

