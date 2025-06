Nach FC 25: EA startet eine Umfrage, welche Icon fehlt – Viele Fans haben einen klaren Favoriten

EA hat auf den sozialen Plattformen die Community gefragt, welche Icon in FC 25 fehlen würde. In den Kommentaren kristallisiert sich ein klarer Favorit für viele Fans heraus. Wir schauen, wie eine mögliche neue Icon aussehen könnte.

Was ist das für eine Umfrage? Am 17. Juni 2025 postete EA auf den gängigen Social-Media-Accounts von EA Sports FC via X, Facebook und Instagram (deutschsprachiger Account) folgende Frage:

Wer gehört zu den Größten der Fußball-Geschichte? Nenn uns in den Kommentaren eine neue ICON, die du in deinem künftigen Dreamteam aufstellen würdest.

Fans durften also ihre Lieblingslegende vorschlagen, die sie sich am meisten für ihre künftigen Mannschaften wünschen würden. Rund 6.000 Kommentare tummelten sich unter den Umfragen und brachten zahlreiche Vorschläge. Vor allem auf X kristallisierte sich ein ganz klarer Favorit heraus.

Welchen Favoriten haben die Fans? Unter der Umfrage auf X bekam nur ein vorgeschlagener Spielername gleich zweimal über 1.000 Likes:

Nur 2 Kommentare bekamen auf X über 1.000 Likes von der Community.

Sowohl die EA-FC-Serviceseite „Futbin“ als auch der Content Creator „Nate – TheFutAccountant“ setzen sich für eine Rückkehr von Zlatan Ibrahimović als Icon ein. Dabei bekommen sie viel Zustimmung von anderen Usern. Futbin bekam für den Kommentar über 1.100 Likes, Nate sogar über 1.800 Likes.

Wer ist Zlatan Ibrahimović? Der 1,95 m große, schwedische Stürmer beendete im Jahr 2023 seine aktive Karriere. Seine letzte offizielle Karte in Ultimate Team konntet ihr in FIFA 23 spielen.

Auf dem Platz sorgte er für viele spektakuläre Momente, die vielen Fußballfans wohlbekannt sein dürften. Trotz seiner Körpergröße war der bullige Angreifer am Ball ein echter Künstler. Fallrückziehertore aus 40 m oder unnachahmliche Hackentore und -pässe aus 2 m Höhe bilden nur einen kleinen Ausschnitt seines Könnens ab. Deswegen bekam er auch den Spitznamen „Ibrakadabra“.

Nach dem kurzen Video schauen wir darauf, wie eine mögliche Karte von Ibrahimović aussehen könnte.

So stark könnte Ibrahimović als Icon in EA FC werden

Wie könnte eine Icon-Karte von Ibrahimović in EA FC aussehen? Im Folgenden geben wir anhand der stärksten Ibrahimovic-Goldkarte in der Geschichte von Ultimate Team eine Einschätzung, wie eine potenzielle Icon des Schweden aussehen könnte.

Ibrahimović erreichte sein höchstes Rating in FIFA 15. Dort bekam er als Stürmer in Diensten von Paris Saint-Germain eine 90er-Goldkarte mit folgenden Stats (via futbin):

Tempo: 76

Schuss: 91

Passspiel: 81

Dribbling: 86

Defensive: 34

Physis: 86

Icons gehören in EA FC zu den besten Karten und zeichnen sich durch hohe Ratings und starke Stats aus. Sollte Ibrahimović zu einer Icon in FC 26 oder künftigen Nachfolgern werden, können wir uns vorstellen, dass sich seine Legendenkarte an den Basis-Werten aus FIFA 15 orientiert.

Obendrauf könnte die Karte aber sicherlich noch einen Legendenbonus für einige Stats bekommen, sodass wir eine 88er-Icon mit folgenden Werten für Ibrahimović voraussagen:

Tempo: 81

Schuss: 92

Passspiel: 83

Dribbling: 88

Defensive: 45

Physis: 88

Als PlayStyle+ würden sich Akrobatik, Powerschuss oder Flair eignen. Während Akrobatik und Flair eher seine spektakulären Volley-Abnahmen oder stylischen Hackenpässe hervorheben würden, würde der Powerschuss an Ibrahimovićs knallharten Abschluss erinnern.

Mit einem 88er-Rating würde er sich bei zahlreichen Sturmlegenden wie Cantona oder Drogba einreihen.

Wir betonen zum Abschluss nochmal, dass es sich hierbei nur um eine Prediction auf Grundlage des Fan-Votings handelt. Ob Ibrahimović überhaupt in FC 26 oder anderen Nachfolgern erscheinen wird, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.

Wir werden euch auf dem Laufenden halten, ob und wie EA auf die Kommentare der Community reagieren wird. In Ultimate Team für EA FC 25 geht es gerade zum Shapeshifters-Event etwas drunter und drüber. Manch ein Verteidiger entdeckt gerade ungeahnte Talente: Ein Verteidiger darf in EA FC 25 plötzlich seine Hände benutzen und wird zum starken Torhüter