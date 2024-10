EA FC 25 TOTW 7: Die Predictions zum neuen Team der Woche – Kriegt Musiala ein Upgrade?

Für EA FC 25 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 7 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten.

Das ist das Team of the Week: Mittwochs ist es in EA FC 25 Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In dieses Team kommen Spieler und Spielerinnen, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen überzeugt haben. Diese Kicker erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community, die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um spekulative Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 7 am kommenden Mittwoch kann letztendlich anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 7 in EA FC 25 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite futbin.



Torhüter

TW: Sergio Herrera (Osasuna)

Verteidiger

LV: MCabe (Arsenal FC)

IV: Inigo Martinez (Barcelona)

RV: Geertruida (RB Leipzig)

Mittelfeldspieler

RM: Lukebakio (FC Sevilla)

ZM: Riqui Puig (LA Galaxy)

ZDM: Kanté (Al Ittihad)

ZOM: Lookman (Bergamo)

ZOM: Musiala (FC Bayern München)

RF: Mbeumo (Brentford)

Stürmer

ST: Wood (Nottingham Forrest)

TOTW 7 Ersatzbank:

RV: Johnston (Celtic)

ZOM: Aktürkoglu (Benfica Lissabon)

LF: Gauld (Whitecaps FC)

RF: Aboukhlal (Toulouse FC)

LM: Tzolis (Club Brügge)

ST: Mikautadze (Lyon)

ST: Yildiz (Juventus Turin)

IV: Bergsvand (Brighton)

LV: Olafsson (Cracovia)

ZOM: Justvan (Nürnberg)

RF: Shaqiri (FC Basel)

ZOM: Corozo (Barcelona SC)

Starke Kandidaten für das TOTW 7 in EA Sports FC 24

Beim 5:0 Sieg vom FC Bayern gegen Bochum wurde Jamal Musiala zum Man of the Match gewählt. Der Edeltechniker glänzte mit einer herausragenden Passquote von 92 % und konnte eine Vorlage sowie ein Tor zum Endstand beitragen. Ein Platz im TOTW 7 sollte ihm also so gut wie sicher sein.

N’Golo Kanté spielte ein starkes Spiel gegen Al Riyadh und sorgte mit seinem Treffer für den 1:0 Endstand. Sollte er eine TOTW-Karte erhalten, wäre diese eine perfekte Ergänzung für die neue Diaby-Karte.

