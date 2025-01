EA FC 25: Patch Notes zu neuem Update zeigen, ein starker Pass wird schwächer – Die wichtigsten Änderungen im Überblick

In EA FC 25 ist ein neues Title Update erschienen. Die größte Änderung betrifft einen Pass, der unnatürlich effektiv im Spiel war. Auf MeinMMO stellen wir euch die wichtigsten Patch Notes zum neusten Update vor.

Was ist das für ein Update? Es handelt sich um das mittlerweile siebte große Update in EA FC 25. Dabei werden Veränderungen am Gameplay, an den Spielmodi und an visuellen und auditiven Elementen vorgenommen.

Das neue Title Update 7 steht euch seit Mittwochmittag (08. Januar 2025) zum Download bereit und hat auf der PlayStation 5 eine Dateigröße von 1,078 GB.

Für welche Konsolen erscheint Title Update 7? Alle Plattformen können das neuste Update herunterladen:

PC

PS4/PS5

Xbox One/Xbox Series X|S

SWITCH

Geschwächte Lupf-Pässe und weitere Änderungen

Wir werden im Folgenden die wichtigsten Änderungen übersichtlich zusammenfassen. Wer sich alle Neuerungen im Detail anschauen will, kann dies in dem veröffentlichten Trello von EA zu Title Update 7 tun.

Was ist die größte Änderung des neuen Updates? Für das Gameplay ist die Anpassung der direkt gespielten, hohen Steilpässe (L1+Dreieck/LB+Y) am relevantesten. Viele Spieler nutzen diese OP-Mechanik aus, um ansatzlos eure Abwehrspieler zu überlupfen, sodass die gegnerischen Stürmer allzu leicht unbedrängt auf euer Tor zulaufen konnten.

Das soll jetzt unwahrscheinlicher werden, denn EA schreibt in dem Trello: „Wir haben die Genauigkeit von direkt weitergeleiteten, hohen Steilpässen reduziert.“ (via Trello EA Sports Title Update 7)

Die wichtigsten Patch Notes in der Zusammenfassung

Ultimate Team

Anzeigefehler und Stabilitätsprobleme bei Pack-Animationen wurden behoben

neue Animation bei Doppel-Walkouts: angezeigte Details gelten für den schwächeren Spieler

Gameplay

ein Fehler wurde behoben, dass Spieler bei Abwehraktionen zu nah an gegnerische Spieler heranrücken konnten, automatische Tacklings absolvierten und den Raum zu eng machten

Probleme bei der Ausführung von Skillmoves wurden behoben

fehlerhafte Torhüteranimationen wurden überarbeitet

fehlerhafte Einwurf-Animationen wurde behoben

Probleme bei der Ausführung von bestimmten Pässen wurden behoben

Probleme bei unnatürlich starken Kopfball-Animationen wurden behoben

Probleme mit dem Super-Cancel (alle Schultertasten gleichzeitig drücken), dem Abbruch der derzeitig ausgeführten Aktion, wurden behoben

Probleme mit unsichtbaren Spielern auf dem Spielfeld wurde behoben

Clubs

Anzeigefehler bei dem Top-Performer Bildschirm wurden behoben

Probleme, dass Verbindungsabbrüchen dazu führten, dass AI-Spieler Elfmeter ausführten, wurden behoben

Anzeigefehler bei Tor-Wiederholungen wurden behoben

Karrieremodus

Stabilitätsprobleme bei Live-Starpunkten wurden behoben

Stabilitätsprobleme in der Managerkarriere bei Auswechslungen oder Neustart einer Karriere wurden behoben

in der Profikarriere wurden irrelevante und falsche E-Mails entfernt

in der Managerkarriere wurde die Menge an Spielerrollen, die ein Spieler im Laufe seiner Karriere dazu lernen kann, erweitert

in den UEFA-Wettbewerben wurde das Matchmaking hinsichtlich Vereine aus derselben Liga überarbeitet

Generell, Audio und Visuell

neue Details für die Stadionatmosphäre wurden hinzugefügt

Gamefaces wurden überarbeitet

in Saison und Koop-Saisons können Lieblingsteams und taktische Einstellungen durch eine Schnellauswahl aufgerufen werden

verschiedene Grafik-Probleme im Menü und In-Game wurden behoben

Stabilitätsprobleme wurden behoben

In einem Tweet auf X hat EA weitere Änderungen für das nächste Title Update angekündigt. Diese betreffen:

Geschwindigkeit von Flachpässen

die Geschwindigkeitsunterschiede von schnelleren und langsameren Spielern beim Dribbling

Positionsspiel der Torhüter

Balance von PlayStyle „Angeschnittene Schüsse“

das Abfangen von Bällen bei AI-Verteidigern

das Zurückerobern der Bälle nach gewonnene Zweikämpfen (Tacklebacks)

Schuss-Assistenten

Es bleibt abzuwarten, wie sich die aktuellen und angekündigten Veränderungen im Spiel bemerkbar machen. Im besten Falle macht sich auch eure Stimme für das Team of the Year in EA FC 25 auf den Ausgang der Wahl bemerkbar. Alle Infos zur Abstimmung und zu den Kandidaten findet hier auf MeinMMO: EA FC 25: TOTY Voting ist live – Alle Infos zu Kandidaten und Abstimmung für das Team of the Year