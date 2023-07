E-Sportler musste während eines Stromausfalls seinen Gaming-PC mit einem Auto betreiben, um an Turnier um 20.000 $ teilzunehmen

Der FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 hat endlich einen Ankündigungstrailer und gibt einen ersten Eindruck, was euch in dem Spiel erwartet.

Ein Gamer hatte etwa mit hohen Temperaturen in seinem PC zu kämpfen und kommt auf die besonders geniale Idee, seinen PC einfach auf den Balkon an die eisige Luft zu stellen. Doch diese „Lösung“ wird heftig diskutiert:

Um trotzdem am Turnier teilnehmen zu können, beschloss Olympic, seinen PC und das Internet mithilfe seiner Autobatterie zu betreiben. In seinem Tweet auf Twitter könnt ihr sehen, wie er das Ganze eingerichtet hat.

