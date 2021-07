Das SciFi-Survival-MMO Dysterra startet auf Steam in die Closed Beta. Wenn ihr mitmachen wollt, haben wir gute Nachrichten. Hier könnt ihr einen von 400 Beta-Keys zum Beta-Start auf Steam gewinnen.

Was ist Dysterra? In Dysterra sammelt ihr, wie in allen Survival-Games, Ressourcen und Nahrung, baut euch ein schützendes Heim und versucht überhaupt mal zu überleben. Neben Hunger, Durst und Getier setzen euch Temperatur und Strahlung zusätzlich zu.

Als besonderes Feature gelten die so genannten „Terrafeuer“. Die brechen irgendwann aus und verwüsten alles in der Umgebung. Zusammen mit anderen Spielern könnt ihr diese Katastrophen aber verhindern, wenn ihr sie rechtzeitig eindämmt.

Anders als in vielen Survival-Games liegt der Fokus in Dysterra eher auf Zusammenarbeit und PvE. Gerade die Terrafeuer setzen voraus, dass man mit anderen Spielern zusammenarbeitet, da sonst alle leiden.

Das Spiel wird aus der Ego-Perspektive gespielt und ihr nutzt futuristische Waffen, die ihr auch selbst herstellen könnt. Der Trailer sollte einen guten Überblick über das Spiel bieten.

Wann läuft die Beta? Die Closed Beta von Dysterra läuft noch bis zum 22. Juli 2021. Ihr könnt euch mit einem gültigen Key bei Steam Zugang zu dem Spiel verschaffen. Dann müsst ihr das Spiel nur noch runterladen und könnt es bis zum Ende der Beta nach Herzenslust zocken.

Sichert euch jetzt den Zugang

So bekommt ihr Keys: In Zusammenarbeit mit Publisher Kakao-Games verlosen wir bei MeinMMO 400 Zugangs-Keys zu der Closed Beta. Wenn ihr an dem Test teilnehmen wollt, dann nutzt das hier eingebettete Verlosungs-Tool. Mit etwas Glück bekommt ihr dann einen Key. Die Keys werden dann im Lauf des Tages verschickt.

Viel Glück euch allen!