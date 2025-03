Dungeons & Dragons: Die 5 mächtigsten Artefakte, die ihr definitiv in die Finger bekommen wollt

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Das Schwert kommuniziert mit seinem Träger telepathisch und kann so Einfluss auf seinen Geist nehmen. Dabei ist sein absolutes Ziel, Vecna und jene, die unter seinem Einfluss stehen, zu vernichten. Ebenso kann sein Träger 3 Zauber wirken, die jeweils einmal am Tag eingesetzt werden können.

Sein Durst nach frischem Blut geht so weit, dass er innerhalb einer Minute (also im Kampf 10 Runden) gestillt werden muss. Passiert das nicht, muss sein Träger einen Charisma-Rettungswurf von 15 schaffen, um nicht von ihm dominiert zu werden, bis sein Wunsch erfüllt ist.

Wir haben uns gegen ein direktes Ranking entschieden, da die Macht eines Artefakts von zu vielen Faktoren abhängig ist, als dass man sie gut vergleichen könnte. So kann ein Artefakt mächtig sein, weil es die Welt um sich herum in großem Maße manipulieren kann oder weil es großen Schaden anrichten kann – oder auch, weil ein Spieler oder Gegner es in einem geeigneten Moment schlau einsetzt.

Auge und Hand von Vecna (Eye and Hand of Vecna)

Oft tauchen sie auf, wenn sie am meisten gebraucht werden oder erschüttern die Welt, wenn sie gefunden werden. In Kampagnen dienen sie zumeist eher als Werkzeuge für die Geschichte als klassische Ausrüstungsgegenstände für die Spielercharaktere.

Was sind Artefakte in Dungeons & Dragons? Artefakte sind überaus mächtige, einzigartige magische Gegenstände, die jeweils eine eigene Geschichte und Herkunft besitzen. Ihnen wohnen unvorstellbare Kräfte inne.

