Die 10 stärksten Gegner in Dungeons & Dragons im Power Ranking

Der abscheuliche Yeti ist eine größere und brutalere Version des normalen Yetis. Er ist immer auf der Suche nach Beute, die er verschlingen kann und gibt sich stetig seinem Blutdurst hin. Abscheuliche Yetis leben in eisigen Ruinen oder in den verlassenen Höhlen anderer Monster und können ihre Beute tagelang verfolgen, bevor sie sie mit schweren Eisbrocken erledigen.

Die Bildrechte liegen bei Wizards of the Coast

Was bedeutet das Challenge-Rating (CR)? Der CR-Wert gibt an, welches Level eine Gruppe von 4 gut ausgerüsteten und erholten Charakteren haben sollte, um sich der jeweiligen Kreatur voraussichtlich ohne Tode entgegenzustellen. Er soll eine grobe Einschätzung ermöglichen, wie schwierig die Herausforderung für die Gruppe Spieler ist, die ein Spielleiter betreut.

