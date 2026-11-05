Dragon Ball: Alle 12 Sieger des Großen Turniers der Kampfkünste, die im Anime, Manga und den Spielen erwähnt werden 

Das große Turnier der Kampfkünste ist in Dragon Ball wohl das spannendste Spektakel von Kampfsportfans auf der Erde. MeinMMO listet euch jeden bekannten Sieger auf, den es in diesem Turnier gab.

Wie wurde diese Liste erstellt? Wir haben für die Liste alle zwölf bekannten Sieger des Großen Kampfsportturniers aufgenommen und sie chronologisch geordnet. Dabei haben wir auch die Junior-Klasse und sämtliche Animes, Mangas sowie Videospiele zu Dragon Ball berücksichtigt. Ihr habt hier also wirklich alle Sieger, die es jemals gab.

Sollte ein Charakter mehr als einmal gewonnen haben, so haben wir ihn trotzdem nur einmal aufgelistet und alle seine Siege auf einer Seite zusammengefasst. Andere Turniere wie die Cell-Spiele haben wir dabei nicht berücksichtigt.

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Akkuman, der Teufelsmann aus der fernen Vergangenheit

Zeitraum des Sieges: Vergangenheit

Akkuman ist ein Dämon und der stärkste Kämpfer der Wahrsagerin Uranai Baba. Ursprünglich stammt dieser geflügelte Krieger aus der Hölle, doch für das Große Kampfsportturnier begab er sich auf die Erde. Durch seine dämonische Herkunft hat er den menschlichen Teilnehmern gegenüber einen Vorteil.

Seine tödlichste Technik ist der Teufelsstrahl, der die negativen Gedanken eines Opfers in absolut tödliche Energie verwandelt. Deshalb hat der Dämon lange vor der Geburt von Son-Goku bereits zweimal das Große Turnier gewonnen. Mittlerweile lebt er als Leibwächter in Uranai Babas Palast.