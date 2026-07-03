Die Kooperation von Doomsday: Last Survivors × FAIRY TAIL heizt den Juli an!

Wenn die Sande der Apokalypse auf den Glanz der Magie treffen, wenn die Verzweiflung des Überlebenskampfes mit unzerbrechlichen Bande kollidiert – Kommandanten, seid ihr bereit für eine Kooperationsfeier, die die Grenzen der Dimensionen überschreitet?

Vom 1. Juli bis zum 31. Juli 2026 startet im Strategie-Mobile-Game Doomsday: Last Survivors von IGG offiziell eine epische Kooperation mit dem weltweit beliebten Anime FAIRY TAIL!

Sie bringen nicht nur mächtige Magie mit sich, sondern auch einen unerschütterlichen Geist voller Leidenschaft, Mut und Entschlossenheit!

Event 1: Spiele-Belagerungsschlacht – Der Zuflucht-Skin Erza Scarlet wartet auf deine Herausforderung!

Möchtest du das Gefühl erleben, Zombies im Empire State Tower mit präzisen Kopfschüssen auszuschalten? In der Spiele-Belagerungsschlacht beginnen Kommandanten auf der 1. Etage und kämpfen sich durch insgesamt 10 Etagen voller Zombiehorden. Jeder Treffer auf einen Zombie gewährt zufällige Belohnungen. Sammle genügend Hinweise, um die nächste Etage freizuschalten und großzügige Abschlussbelohnungen zu erhalten!

Sammle alle Fragmente und sichere dir den Zuflucht-Skin „Erza Scarlet“! Lass die Rüstung der Requip-Magierin zur stärksten Festung deiner Zuflucht werden!

Event 2: Spiele-Trainingslager – Schalte die Burg „Fairy Tail“ kostenlos frei!

Wer sagt, dass man Geld ausgeben muss, um stärker zu werden? Im Spiele-Trainingslager kannst du tägliche Aufgaben abschließen, um EXP zu erhalten und kostenlos Stufenbelohnungen freizuschalten. Erreiche die vorgegebene Stufe und sichere dir direkt die violette Burg „Fairy Tail“!

Außerdem wartet der Avatarrahmen „Happy Happy“ auf dich. Wenn du nicht warten möchtest, kannst du jederzeit Stufen kaufen, um schneller noch wertvollere Belohnungen zu erhalten. Bereits gesammelte EXP gehen dabei nicht verloren!

Event 3: Magische Gildenaufträge

Schließe bestimmte Aufgaben ab, um Reihen- und Spaltenbelohnungen freizuschalten. Sobald alle Missionen abgeschlossen sind, kannst du den ultimativen Hauptpreis abholen – die Innenstadt-Dekoration „Versprechen des Schutzes“! Sie ist nicht nur eine Dekoration, sondern auch ein Symbol für das Versprechen, deine Gefährten zu beschützen.

Event 4: Star der Magischen Spiele

Im Event „Star der Magischen Spiele“ kannst du Unterstützungs-Items für deinen Favoriten spenden, um Unterstützungspunkte zu erhalten. Erreiche die erforderliche Unterstützungsstufe, um entsprechende Belohnungen abzuholen. Als besonderes Highlight kannst du die Innenstadt-Dekoration „Gray Fullbuster“ erhalten, um deiner Stadt einen Hauch von Coolness und Eleganz zu verleihen.

Event 5: Große Magische Spiele – Der Giftkreis zieht sich zusammen, jede Sekunde zählt!

Wahre Überlebende stellen sich selbst der Gefahr des Giftkreises! Im „Kopfgeldgelände“ erwarten dich komplexe Stadtgebiete, während sich durch gefährliches Gas erzeugte Giftzonen in regelmäßigen Abständen verkleinern. Besiege andere Trupps, übernimm ihre Einheiten und nutze Waffen sowie Gegenstände, die du auf dem Schlachtfeld findest, um bis zum Schluss zu überleben! Hier erhältst du hauptsächlich „Spielmünzen“, die wichtigste Währung zum Eintauschen von Belohnungen in der „Spiele-Belagerungsschlacht“.

Kooperations-Sonderseite: Glücksauftrag – Entdecke Überraschungen aus einer anderen Welt!

Schließe dich den Mitgliedern deiner Gilde an und hilf ihnen dabei, eine Reihe besonderer Aufträge zu erfüllen, um spannende Belohnungen freizuschalten. Möge jede mutige Tat einen neuen Funken Hoffnung entfachen.

Über Doomsday: Last Survivors

Doomsday: Last Survivors ist ein Kriegsstrategiespiel mit Online-Mehrspielerwettbewerb und Echtzeitstrategie-Elementen. In einer nahen Zukunft, in der Zombies die Welt überrannt haben, kämpfen die Überlebenden um ihr Leben und die Zukunft der Menschheit.

Spiel-Features: Uneinnehmbare Zuflucht errichten • Überleben der Stärksten • Realistisches Weltuntergangserlebnis • Strategische Kämpfe • Einzigartige Helden

Kommandanten, das Horn zum Sammeln wurde geblasen!

Am 1. Juli 2026 betreten wir gemeinsam mit Magiern die Welt von Doomsday: Last Survivors, entfachen unsere Leidenschaft und schreiben unser Schicksal neu!

Download: https://dls.igg.com/

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Based on the manga “FAIRY TAIL” by Hiro Mashima, originally serialized in the weekly SHONEN MAGAZINE published by KODANSHA Ltd. ©Hiro Mashima, KODANSHA/FAIRY TAIL Committee, TV TOKYO © IGG