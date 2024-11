Doomsday: Last Survivors hat soeben ein Collab-Event mit B.Duck gestartet

Doomsday: Last Survivors, das beliebte Zombie-Survival-Strategiespiel von Lords Mobile-Entwickler IGG, hat sich für sein neuestes In-Game-Event mit B.Duck zusammengetan.

Was ist denn B.Duck? Falls ihr es noch nicht wusstet: Die putzige Ente B.Duck ist in Asien, Südostasien und anderen Ländern der Region wohlbekannt und hat seinen Einfluss auf dem globalen Markt in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Die sympathische Ente kann als chinesisches Pendant zu Hello Kitty angesehen werden.

Und nun ist B.Duck selbst in der kargen und tödlichen Welt von Doomsday gelandet: Eine der bisher wohl unerwartetsten Kollaboration des Spiels.

Was ist Doomsday? In Doomsday: Last Survivors müsst ihr euch in einer Welt, die durch einen Zombie Ausbruch in die Knie gezwungen wurde, eine neue Existenz aufbauen. Neben dem eigenen Überleben müsst ihr auch eine Gruppe anführen und seid für deren Gesundheit verantwortlich.

Das bedeutet, einen Unterschlupf zu bauen, Zombie-Angreifer abzuwehren, Allianzen mit anderen Spielern zu schmieden, menschliche Gegner auszuschalten, Helden zu rekrutieren, Truppen zu trainieren, Formationen zu bilden und schließlich die Apokalypse zu meistern.

B.Duck mischt die Apokalypse auf! Das bringt euch die Ente:

Wie passt da die niedliche Ente rein? Es ist eine brutale Art zu überleben, aber in den nächsten Monaten wird B.Duck die finstere Stimmung mit zwei Wellen von In-Game-Events auflockern. Außerdem gibt es echte Preise zu gewinnen, darunter Powerbanks und Sporthandtücher.

Diese werden über das Event auf der Webseite des Spiels verlost. Ihr könnt während der Kollaboration einmal kostenlos Preise ziehen, wenn ihr die Webseite zum ersten Mal besucht. Obendrein könnt ihr auch Punkte sammeln, um weitere Gewinnmöglichkeiten zu erhalten.

Die kleine gelbe Ente B.Duck bringt Farbe und Freude in die finstere Post-Apokalypse.

Das gibt’s zuerst: Welle 1 beinhaltet die Ingame-Eventreihe “Ducky Adventures”. Sie läuft vom 1. bis zum 30. November und besteht aus vier verschiedenen Ereignissen, zeitlich begrenzten Gegenständen und individuellem Merch.

Wie geht’s weiter? Welle 2 soll im kommenden Januar beginnen. In “Vault Adventure” nehmt ihr an Events teil oder kauft Packs, um B.Duck-Schlüssel zu erhalten, mit denen ihr Preise ziehen könnt. Zu den Preisen gehören Ressourcen und B.Duck-Münzen, die ihr im Vault-Store gegen Gegenstände eintauschen könnt.

“B. Duck Diary” ist ein tägliches Login-Ereignis, bei dem ihr eine Reihe von exklusiven Gegenständen für die Zusammenarbeit gewinnen könnt, darunter eine thematische Dekoration für die Unterkunft.

Bei “Quacking Escapade” müsst ihr tägliche Missionen erfüllen, um Belohnungen freizuschalten, wobei es für das Freischalten verschiedener Battle-Pass-Stufen zusätzliche Goodies gibt. Bei “B.Duck Artsy Gift” müsst ihr Prüfungen auf einem Raster absolvieren, um eine Reihe von Preisen zu erhalten.

Ihr könnt auch die spezielle Event-Website besuchen und die Glückswoche drehen! Ihr habt dabei die Chance, eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 200 US-Dollar und Ingame-Belohnungen zu gewinnen.