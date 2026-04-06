Was brauche ich, um mit D&D anzufangen? 8 Dinge, die für den Start wichtig sind

Dungeons & Dragons ist eins der bekanntesten Tabletop-Rollenspiele weltweit. Um damit zu starten, braucht es auch nur genau 8 Dinge und die gibts sogar kostenlos. Welche das sind, lest ihr in diesem Artikel.

Dungeons & Dragons ist hoch beliebt und weltbekannt. Aber wie genau startet man sein erstes D&D-Abenteuer? Was braucht man dafür? Und wie legt man dann los?

In diesem Artikel haben wir acht essentiellen Dinge für euch gesammelt, die ihr für euer aller erstes Abenteuer benötigt. Ihr müsst dafür vorab keinerlei Erfahrungen mit Pen & Papers irgendwelcher Art haben. Zudem empfehlen wir euch hier vorrangig kostenlose Ressourcen auf Deutsch.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß ist seit 2017 großer Fan von Critical Role. Sie erlebte das Ende der ersten Kampagne (Vox Machina) live mit und schaute die Mighty Nein fast jeden Freitagabend. Seit 2018 ist sie aktive D&D-Spielerin und hat schon vieles ausprobiert: Offizielle Abenteuer von Wizards of the Coast, Homebrew-Kampagnen sowie Fan- und Kickstarter-Szenarien. Ihre ersten Schritte ging sie einst direkt als Spielleiterin (weil natürlich niemand sonst Lust hatte). Mittlerweile darf sie aber auch mit eigenen Charaktere zocken und war sogar an der GameStar-Talk-Serie Ready to Roll beteiligt.



Aktuell spielt sie in zwei laufenden Kampagnen mit und leitet Die Wildnis jenseits des Hexenlichts: Ein Feywild Abenteuer für ihre Freunde.

Mit dem folgenden Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu den einzelnen Punkten springen, über die ihr mehr wissen wollt. Solltet ihr einfach nur eine schnelle Übersicht bevorzugen, könnt ihr über diesen Link direkt zum Fazit hüpfen.

In dieser Liste haben wir auf Tools für fortgeschrittenen Spieler verzichtet. Wenn ihr später nach mehr Ausstattung dürstet, könnte euch die Liste unserer Pen-&-Paper-Veteranin Caro mit der nächsten Ebene an Neuanschaffungen interessieren:

Mehr zum Thema 7 Dinge, die ich zum Start in D&D gekauft habe, und welche ich nach 2 Jahren wirklich nutze von Caroline Fuller

Stift, Papier & Radiergummi

Die Spielgattung Pen & Paper definiert direkt die zwei wichtigsten Dinge für den Start ins Game: Stift und Papier. Mit dem Stift macht ihr euch Notizen zum Spiel und beschriftet euren Charakterbogen. Bei Bedarf könnt ihr euch auch bestehende In-Game-Situation visualisieren oder NPCs zeichnen.

Wir empfehlen ganz normalen Bleistift. Damit könnt ihr die sich veränderten Statuse auf eurem Charakterbogen beschriften und eure Notizen bei Bedarf nachbessern. Damit das Nachbessern funktioniert, solltet ihr auch einen Radiergummi zur Hand haben.

Damit ihr euch aber die besagten Notizen mit einem Stift machen könnt, braucht ihr dazu schlicht und ergreifend eine Schreibunterlage. Zum Beispiel Papier. Meine konkrete Empfehlung ist ein standard Notizblock in Din A4 oder Din A3. Ob liniert, kariert oder leer ist dabei wirklich komplett egal. Wichtig ist, dass ihr schreiben könnt. Wenn sonst nichts greifbar ist, könnt ihr auch Druckerpapier benutzen.

Upgrade-Möglichkeiten: Bleistift, Radiergummi und Block sind die Basics. Wer aber möchte kann natürlich zu Kugelschreiber, Glitzerstiften und Textmarkern greifen. Für den physischen Charakterbogen würde ich aber immer einen Bleistift empfehlen, da sich Stats innerhalb einer Session mehrfach verändern können.

Ich persönlich habe für jede laufende D&D-Kampagne ein eigenes schickes Notizbuch. Richtig praktisch sind auch die sogenannten Kampagnen-Bücher, Notizbücher die speziell auf D&D ausgelegt sind mit Charakterbogen, Abenteuer-Tracker und Co.

Wer wenig tragen will, kann aber natürlich auch alles digitalisieren: Notizen auf dem Handy, ein digitaler Charakterbogen oder gleich eine Tablet- oder PC-Kombo können gute Alternativen sein.