Die 10 stärksten Disney-Bösewichte aller Zeiten im Power-Ranking

Wie es sich für eine böse Hexe gehört, erfreut sie sich vor allem am Leid anderer. Sie ist listig, unehrlich und natürlich magisch begabt. Sie beherrscht kleinere Zaubertricks, kann auf einem Besen fliegen und sogar teleportieren. Doch ihre Hauptstärke liegt in der Verwandlung. Beinahe jede Gestalt kann sie annehmen, egal ob die einer wunderschönen Dame, einer kleinen Maus oder eines riesigen Drachen.

Die alte Hexe Madam Mim stammt aus dem inzwischen ebenfalls in die Jahre gekommenen Film „Die Hexe und der Zauberer“ von 1963. In dieser Disney-Version von König Arthur ist Mim die Hauptantagonistin von Merlin, dem berühmten Zauberer.

Bösewichte sind in Disney- Filmen mindestens genauso ikonisch wie ihre heldenhaften Gegenspieler. Doch wer von ihnen hätte in einem ultimativen Kampf der Oberschurken die Oberhand? Wir haben die 10 mächtigsten Disney-Bösewichte nach ihrer Stärke sortiert.

