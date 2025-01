Diese 4K-Grafikkarte ist mit 20 GB VRAM perfekt für die neusten AAA-Games und jetzt deutlich günstiger

Spielt mit der 4K-Grafikkarte die kommenden AAA-Games in einer meisterhaften Qualität und nutzt den Sparpreis bei Mindfactory.

Die Radeon RX 7900 XT gehört zu den stärksten Grafikkarten von AMD. Bei Release kostete sie 1000€ und aufwärts und jetzt nur knapp über 700€. Mit 20 GB GDDR6 und einem Boost-Takt von bis zu 2450 MHz steht sie der RTX 4080 kaum in etwas nach. Wenn man bedenkt, dass man vor etwa 4 Jahren für die RTX 3090 ganze 1500€ bis 1800€ bezahlt hat, die sogar mit dieser Top-Karte von AMD nicht mithalten kann, ist dies ein wahres Traumschnäppchen.

Spielt mit dieser 4K-Grafikkarte Kingdom Come: Deliverance II und macht keine Abstriche bei den Details.

Eigenschaft Details Modell Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC Architektur RDNA 3 GPU-Takt 2075 MHz Boost-Takt 2450 MHz Anzahl der Streamprozessoren 5376 Einheiten Speichergröße 20 GB GDDR6 Speicheranbindung 320 Bit Schnittstelle PCIe 4.0 x16

Die 4K-Grafikkarte ist ein wahres Powergerüst

Im Herzen dieser Grafikkarte schlägt die fortschrittliche RDNA 3 Architektur, die euch eine spektakuläre Leistung gewährt. Der GPU-Takt von 2075 MHz und der Boost-Takt von bis zu 2450 MHz garantieren flüssige Bildraten und eine herausragende Grafikqualität, selbst bei den anspruchsvollsten Spielen.

Ihr werdet in der Lage sein, eure Lieblingsspiele mit maximalen Einstellungen zu genießen und dabei jedes Detail zu bewundern. Spielt schöne Top-Spiele wie The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077 abermals in 4K.

Mit 5376 Streamprozessoren bietet sie eine enorme Rechenleistung, die es euch ermöglicht, selbst die komplexesten Aufgaben mühelos zu bewältigen. Ob beim Gaming oder bei kreativen Anwendungen – diese Grafikkarte liefert stets Spitzenleistung.

Die 4K-Grafikkarte überzeugt mit viel Speicher und hohem Takt

Ein weiteres Highlight ist der großzügige Speicher: Mit 20 GB GDDR6 und einer 320-Bit-Speicheranbindung steht euch mehr als genug Bandbreite zur Verfügung, um auch die datenintensivsten Spiele und Anwendungen problemlos auszuführen. Dies bedeutet kürzere Ladezeiten und ein insgesamt reibungsloseres Spielerlebnis.

Die PCIe 4.0 x16 Schnittstelle stellt sicher, dass ihr von der besten Datenübertragungsrate für Gaming profitiert, was besonders bei modernen Mainboards einen spürbaren Unterschied macht. So könnt ihr sicher sein, dass eure Hardware optimal zusammenarbeitet und ihr das meiste aus eurer Ausrüstung herausholt.

Außerdem profitiert ihr von der Upscaling-Technologie FSR, wodurch ihr einen saftigen FPS-Schub erhaltet. FSR hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt.

