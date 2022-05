Die neuen Hydration Drinks von LevlUp – Der perfekte Durstlöscher [Anzeige]

Gaming Drinks sind weiterhin das absolute Hype-Thema der deutschen Gaming-Szene. Spitzenreiter LevlUp macht jetzt den nächsten Schritt und lässt die Herzen der Community damit höherschlagen. Nach Pulvern zum Selbstanmischen, kommt mit einer trinkfertigen Variante endlich die langersehnte Ergänzung des Gaming-Drink-Universums in die deutschen Supermärkte.

Die Firma LevlUp

Bekannt durch einzigartige Drinks und Kooperationen mit den größten Streamern Deutschlands wie Trymacs, UnsympathischTV oder Stylerz, ist LevlUp heute der mit Abstand beliebteste Gaming Drink Europas. Die Mission des LevlUp Teams ist klar: Gamer auf der ganzen Welt in ihrer Performance unterstützen und mit geilen Flavours zu versorgen.

Alles begann mit dem Gaming Booster, der die Gaming-Community in den letzten Jahren im Sturm eroberte und zum Vorbild für eine ganze Branche wurde. Von Beginn an überzeugte LevlUp seine Kunden mit ausgefallenen Geschmacksrichtungen, herausragendem Design und einem Gespür für die Community.

Die Community ist LevlUp dabei besonders wichtig. Wünsche nach Eistees oder Drinks ohne Koffein wurden den LevlUp Fans von den Augen abgelesen – nun standen trinkfertige Produkte seit langer Zeit ganz weit oben auf der Wunschliste.

Die trinkfertigen Hydration Drinks

Jetzt hat das Warten ein Ende! Mit den drei Bestsellern Galaxy, Nuke und Bubble Boom gibt es ab sofort erstmals trinkfertige Hydration Drinks von LevlUp im Supermarkt. Für den Einzelhandel ist das eine kleine Revolution: endlich neue Geschmacksrichtungen und nicht die Standard 08/15 Drinks.

Die Geschmäcker Galaxy (ein geiler Fruchtmix aus Açaí, Blaubeere und Granatapfel), Nuke (eine erfrischende Kombination aus Limette und blauen Himbeeren) und Bubble Boom (mit klassischem Bubble Gum Flavour), gibt es ab sofort trinkfertig in der 500 ml Flasche. Doch das ist noch nicht alles…

Mehr als ein Softdrink

Die Hydration Drinks bieten nicht nur ein erfrischendes Geschmackserlebnis und noch nie dagewesene Flavour, sie sind auch die deutlich bessere Alternative zu gängigen Soft Drinks.

Kein Zucker – Die LevlUp Hydration Drinks haben trotz ihres großartigen Geschmacks keinen Zucker. Dadurch kann man sie immer und überall ohne schlechtes Gewissen genießen.

Kein Koffein – Bei den Hydration Drinks wurde bewusst auf Koffein verzichtet. Somit eignen sie sich auch für Gamer, die bei ihrer Ernährung grundsätzlich auf Koffein verzichten möchten oder sich auch bei späten Sessions ein erfrischendes Getränk von LevlUp gönnen wollen.

Mit Vitaminen und Mineralien – Durch die zugesetzten Vitamine und Mineralien gehen die Hydration Drinks noch einen Schritt weiter als klassische Softdrinks. Die spezielle Formel mit 4 Vitaminen und 4 Mineralien soll sicherstellen, dass nicht nur der Flüssigkeitshaushalt optimal aufgefüllt wird.

Nahezu keine Kalorien – Durch den Verzicht auf Zucker und andere Zusatzstoffe, haben die Hydration Drinks von LevlUp so gut wie keine Kalorien. Dadurch eignen sie sich für alle die auf ihre Ernährung achten möchten, ohne dabei auf guten Geschmack verzichten zu wollen.

Zero Zucker, Zero Koffein und die zugesetzten Vitamine und Mineralien machen die LevlUp Hydration Drinks in Kombination mit den noch nie da gewesenen Flavourn zum perfekten Durstlöscher. Damit sind sie genau das Richtige für diesen einen Durst, den klassische Soft Drinks oft nicht stillen können.

Ab sofort im Supermarkt

Neben dem gewohnten Vertrieb über den eigenen Onlineshop, findet man den LevlUp-Flavour erstmals auch in deutschen Supermärkten. In mehreren hundert Märkten sind die Hydration Drinks bereits vertreten und es kommen jeden Tag neue hinzu.

Als erster trinkfertiger Gaming Drink ohne Koffein, hat es ein Getränk aus der Gaming-Community damit erstmals flächendeckend in die Supermarktketten in Deutschland geschafft.

Überzeugt euch selbst

Falls auch ihr Lust auf die Hydration Drinks von LevlUp bekommen habt und euch vom LevlUp-Flavour überzeugen möchtet, solltet ihr unbedingt im Supermarkt eures Vertrauens vorbeischauen. LevlUp arbeitet mit Hochdruck daran, die Hydration Drinks in jeden Supermarkt in eurer Nähe zu bringen.

Ob die Flaschen bereits in eurer Nähe am Start sind, findet ihr am besten über den Storefinder auf levlup.de heraus. Aber keine Sorge! Für alle die sich noch etwas gedulden müssen, werden die Flaschen selbstverständlich auch weiterhin über den Onlineshop angeboten.

Welches Level kommt als nächstes?

Es bleibt spannend für #teamlevlup und dranbleiben lohnt sich. Der Supermarkt bei euch um die Ecke, weitere Bestseller als trinkfertige Hydration Drinks oder die nächste Produktinnovation werden bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.