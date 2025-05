Millionen von Menschen haben eine Science-Fiction-Serie gesehen, ohne zu wissen, dass James Cameron sie geschaffen hat

James Cameron hat in seiner Karriere viele ikonische Filme gemacht. Neben Sci-Fi-Klassikern wie Terminator oder Aliens probierte er sich auch an anderen Genres, mit Titanic oder True Lies. Doch wusstet ihr, dass er sogar eine Serie gemacht hat?

Um welche Serie geht es? James Cameron startete seine große Regiekarriere 1981 mit Piranha 2 – Fliegende Killer. Schon einen Film später landete er mit Terminator einen Hit, der ein ganzes Franchise etabliert hat.

Innerhalb seiner Karriere veröffentlichte er viele legendäre Filme: Aliens, Titanic oder Avatar sind bis heute bekannt und relevant. Doch er erschuf auch eine Sci-Fi-Serie, die man gar nicht mit ihm assoziiert: Dark Angel.

Ein postapokalyptisches Amerika

Was ist Dark Angel für eine Serie? Im Jahr 2000 erschien die Serie Dark Angels. An der Entwicklung der Geschichte arbeitete Charles H. Eglee zusammen mit James Cameron. Beide waren auch Produzenten der Serie.

In einer alternativen Welt kommt es 2009 zu einer großen Katastrophe in den USA. Eine elektromagnetische Waffe sorgt dafür, dass jeder Computer und jedes technische System zerstört wird, wodurch das Land ins Chaos gestürzt wird.

Monate vor der Katastrophe schafft es aber das Kind Max Guevara, gespielt von Jessica Alba, aus einer geheimen Regierungseinrichtung zu fliehen. Sie war ein Gen-Experiment für ein Supersoldatenprogramm. 10 Jahre später versucht sie, sich zu verstecken und ein normales Leben zu führen.

Eines Tages trifft sie aber auf Logan Cale, gespielt von Michael Weatherly. Er ist ein Journalist, der sich als Eyes Only tarnt und versucht, Korruption und Verbrechen aufzudecken. Beide tun sich zusammen und bekämpfen das Böse, während Max im Hintergrund nach anderen geflohenen Supersoldaten sucht.

Die einzige Serie von James Cameron schaffte es insgesamt auf 2 Staffeln mit 42 Folgen und lief zwischen 2000 und 2002. Zum Debüt der Premiere in den USA schaffte es die Serie auf 17,38 Millionen Zuschauer (via Variety). Obwohl die Serie ziemlich gut startete, war sie wohl ziemlich teuer. Trotz eines neuen Sendeplatzes in der 2. Staffel konnte man den Erfolg des Debüts wohl nicht fortführen, wie Slashfilm.com berichtet. Ziemlich bitter für Fans, da die Serie mit einem Cliffhanger gecancelt wurde.

Eine Serie mit späteren Serie- und Filmstars

Wer spielte in der Serie mit? Die Serie war zusammen mit Paranoid – 48 in seiner Gewalt die erste große Hauptrolle für Jessica Alba, die danach in vielen großen Filmen wie Fantastic Four oder Sin City mitspielte. Jensen Ackles, der in Dark Angel die Figur Alec verkörpert, kennen die meisten wahrscheinlich als Dean Winchester aus Supernatural. Zuletzt konnte er mit Soldier Boy auch einen Fanliebling in The Boys spielen.

Michael Weatherly, der die zweite Hauptrolle der Serie spielt, konnte 2003 mit der Serie NCIS eine ikonische Rolle ergattern, die er für über 300 Folgen verkörperte. Doch damit hat er nicht mal annähernd die meisten Folgen: Ein Schauspieler in NCIS hat die meisten Folgen und es ist weder Gibbs noch Tony