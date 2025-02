Der Frühling steht vor der Tür und mit den ersten warmen Sonnenstrahlen kommt die perfekte Gelegenheit, sich wieder mehr zu bewegen. Ob ihr nun eure Laufschuhe aus dem Winterschlaf holt, aufs Fahrrad steigt oder einfach nur mehr Zeit an der frischen Luft verbringen wollt – eine Smartwatch ist der ideale Motivator für euer Handgelenk, um wieder in Schwung zu kommen!

Und wenn es um smarte Fitnessbegleiter geht, die nicht mit Mondpreisen zu Buche schlagen, dann führt kaum ein Weg an der Garmin Venu 3 vorbei. Diese Uhr kombiniert topmoderne Technik mit einem schicken Design und bietet Features, die euch nicht nur beim Sport, sondern auch generell im Alltag unterstützen. Das Beste daran? Bei Amazon gibt’s die schlaue Uhr aktuell deutlich günstiger im Angebot!

Die beste Smartwatch von Garmin gibt’s jetzt günstiger!

In vielen schicken Farben erhältlich: Die Garmin Venu 3 gibt es nicht nur in schwarz oder weiß, sondern auch mit lebhafteren Farben wie Dust Rose oder Sage Green!

Was sofort ins Auge fällt: Die Garmin Venu 3 sieht einfach gut aus. Das runde AMOLED-Display ist nicht nur gestochen scharf, sondern auch wunderbar hell, sodass ihr es selbst in direktem Sonnenlicht problemlos ablesen könnt. Zudem bietet Garmin zwei Gehäusegrößen (45 mm und 41 mm), sodass sowohl schlanke als auch etwas größere Handgelenke bestens versorgt sind. Der Tragekomfort ist ebenfalls top – die Uhr ist leicht, angenehm zu tragen und sieht zu jedem Outfit gut aus.

Alles im Blick: Eure Gesundheit und Fitness

Der wahre Star der Garmin Venu 3 ist aber das, was unter der Haube steckt. Wer sich im Alltag fitter fühlen will, bekommt mit der Body Battery eine der wohl praktischsten Funktionen überhaupt. Sie zeigt euch an, wie viel Energie ihr noch habt und wann es Zeit ist, eine Pause einzulegen. Dazu gesellen sich eine SpO2-Messung, ein erweiterter Schlaf-Tracker und ein detailliertes Stressmanagement-Feature. Vor allem Letzteres ist super, wenn ihr herausfinden wollt, wie sich euer Tagesablauf auf euer Wohlbefinden auswirkt.

Liegestützen und Klimmzüge sind meine persönliche Hölle, aber die Garmin Venu 3 sorgt für den nötigen Motivationsschub bei unliebsamen Workouts!

Natürlich ist die Garmin Venu 3 auch für alle, die gerne sportlich unterwegs sind, ein echtes Highlight. Ihr bekommt eine Vielzahl an Trainingsmodi für alles von Laufen über Radfahren bis hin zu Yoga und Krafttraining. Besonders cool: Es gibt animierte Workouts direkt auf der Uhr. Das heißt, ihr könnt euch Übungen anzeigen lassen und direkt nachmachen – perfekt, wenn ihr nicht immer aufs Smartphone schauen wollt.

Garmin Venu 3 im Test: Die beste Alternative zu Samsung, Apple & Co.

Mein Kollege Patrick von GameStar Tech hat über 15 Smartwatches eigenhändig getestet und ist zu dem Schluss gekommen: An die Garmin Venu 3 kommt nichts ran. In seinem Test zur Garmin Venu 3 erfahrt ihr, warum die Uhr einen besonderen Platz in seinem Herzen eingenommen hat!

