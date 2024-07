Die 7 dümmsten Hai-Filme, bei denen ihr bereut, sie je gesehen zu haben

Der weiße Hai von Steven Spielberg hat die Filmgeschichte geprägt. Nicht nur wegen eines legendären Films, sondern er erschuf das Subgenre der Hai-Filme. Die meisten davon sind ziemlicher Mist. 10 besonders skurrile stellen wir euch hier vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? Für die Liste wurden Filme ausgesucht, in denen ein Hai oder Hai-ähnliches Wesen die zentrale Rolle spielen. Dabei schauten wir uns die skurrilsten Vertreter an.

Die meisten Filme auf dieser Liste sind ziemlicher Mist und mit wenig Budget produziert. Für Lacher mit Freunden und einen albernen Trash-Abend lohnen sie sich aber allemal.

7. Sharknado 6 – The Last One

Auf so eine Liste gehört natürlich auch die Sharknado-Reihe dazu. Wie der Name verrät, terrorisieren Tornados mit Haien die Protagonisten der Reihe. Von allen Filmen auf dieser Liste ist diese Reihe wahrscheinlich noch am besten produziert.

Für diese Liste haben wir uns für Sharknado 6 entschieden, der im Original The Last Sharkando: It’s About Time heißt. In diesem Teil muss der Protagonist Fin zurück in die Zeit reisen, um den ersten Sharknado zu verhindern, denn das ist die einzige Möglichkeit, die Menschheit zu retten.

Fun Fact: Im Film Lavalantula (Ein Film über riesige Lava-Spinnen) gibt es ein Easter Egg mit dem Sharknado-Charakter Fin, der sagt, er müsse sich um Haie kümmern. (via IMDb)

6. 6-Headed Shark Attack

Was ist schlimmer als 2- oder 3-köpfige Haie? Genau ein Hai mit sechs Köpfen. Von Teil zu Teil dieser kuriosen Reihe steigt die Anzahl der Köpfe und damit anscheinend auch die Gefahr, denn der Hai kann sogar an Land gehen, indem er seine Köpfe als Beine benutzt.

In 6-Headed Shark Attack wird aber auch eine Geschichte über schwierige Paare erzählt, die auf dieser Insel versuchen ihre Ehe zu retten. Doch um das zu schaffen, muss natürlich auch die monströse Gefahr beseitigt werden.