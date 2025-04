Die 5 wichtigsten Blutelfen aus der Geschichte von World of Warcraft

Blutelfen gehören zu den wichtigsten Völkern in der Geschichte von World of Warcraft. Wir stellen euch die 5 bedeutendsten vor.

Seit ihrer Einführung mit „The Burning Crusade“ sind Blutelfen, die Sin’dorei, das beliebteste Volk in World of Warcraft. Mehr als 15 % aller Charaktere auf dem maximalen Level sind Blutelfen (via dataforazeroth). Das macht sie allerdings nicht nur aus Sicht der Community zu einem wichtigen Volk – auch in der Geschichte von Azeroth haben Blutelfen einige der mächtigsten Personen hervorgebracht.

5 der mächtigsten und bedeutsamsten Blutelfen von World of Warcraft stellen wir euch heute vor. Dabei haben wir nicht nur auf reine „Macht“ dieser Elfen geachtet, sondern auch auf ihre Bedeutung für die Handlung.

Salandria – das große Unbekannte

Salandria dürfte vielen Spielerinnen und Spielern kein Begriff sein, dabei ist sie schon seit The Burning Crusade Teil des Spiels. Damals war sie ein Mädchen aus dem Waisenhaus von Shattrath, in der Scherbenwelt. Während des Events „Kinderwoche“ konnten die Helden der Horde Salandria auf eine Reise mitnehmen und ihr ein wenig die Welt zeigen.

Besonders bemerkenswert ist hier ihr Besuch in den Höhlen der Zeit. Denn wenn man Salandria dorthin bringt, geschieht etwas Sonderbares: Sie wird angegriffen. Die Bronzedrachen stürmen voller Zorn auf das Mädchen zu und wollen sie niederstrecken.

Im letzten Moment greift Zaladormu ein, der die Drachen in der Höhle der Zeit anführt und verkündet: „Stop. Das Mädchen darf nicht für Dinge bestraft werden, die sie in ihrer Zukunft tut oder an denen sie scheitern wird.“

Salandria war damals noch ein kleines Kind – inzwischen ist sie eine junge Erwachsene.

Über ein Jahrzehnt war das lediglich eine etwas kuriose Begegnung, die man rasch wieder vergessen hatte – doch inzwischen ist Salandria erwachsen. Sie ist eine junge Frau und hat sich den Blutrittern angeschlossen, wo sie unter Lady Liadrin dient. Während einer Questreihe am Ende von Shadowlands taucht sie kurz auf, verschwindet dann aber vorerst wieder von der Bildfläche.

Wenn selbst Bronzedrachen Salandria für extrem gefährlich halten, ist davon auszugehen, dass sie in naher Zukunft zu einem Vorfall beitragen wird, der weitreichende Konsequenzen hat.

Von Salandria gibt es auch eine Wunschmünze, die man im Brunnen von Dalaran angeln kann. Als Salandria die Münze in den Brunnen warf, sagte sie: „Eines Tages werde ich mächtiger sein, als all diese Magier!“ – ein Hinweis darauf, dass sie große Ambitionen hat oder zumindest einen nicht zu unterschätzenden Machthunger. Typisch für Blutelfen.

Da die nächste Erweiterung „Midnight“ in den Gebieten der Blutelfen spielt, ist es naheliegend, dass ihre Story hier einen Höhepunkt erreicht und wir endlich erfahren, welches Schicksal die Drachen schon damals in Salandria gesehen haben.