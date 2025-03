Die 5 treuesten Verbündeten von Ruffy in One Piece, die keine Crew-Mitglieder sind

Ruffy hat auf seiner Reise in One Piece nicht nur treue Crew-Mitglieder gefunden, sondern auch enge Verbündete außerhalb der Strohhutbande. Diese Charaktere haben ihm in schwierigen Zeiten geholfen und sich als wahre Freunde erwiesen. MeinMMO stellt euch die 5 Treusten darunter vor.

Wie wurden die Charaktere ausgewählt? Es gibt viele Figuren in One Piece, die Ruffy unterstützt haben. Aber einige von ihnen heben sich durch ihre Loyalität, ihre bedeutende Rolle in der Geschichte und ihre enge Bindung zu Ruffy besonders hervor. Drei zentrale Kriterien wurden für diese Auswahl berücksichtigt:

Figuren, die Ruffy mehrfach geholfen haben

Charaktere, die eine enge persönliche Verbindung zu ihm haben

Personen, die einen starken Einfluss auf die Handlung haben

Hier ein Trailer zum One Piece Film Red, den man auf Netflix sehen kann:

Trafalgar Law

Wer ist das? Trafalgar Law ist der Kapitän der Heart-Piraten und ein ehemaliger Shichibukai, also ein ehemaliges Mitglied der Sieben Samurai. Er ist ein talentierter Arzt und besitzt die Operations-Frucht, die es ihm erlaubt, Personen und Objekte in einem bestimmten Bereich frei zu manipulieren.

Law trifft das erste Mal auf Monkey D. Ruffy während des Sabaody-Archipel-Arcs. Dort gehört er, genau wie Ruffy und Eustass Kid, zu der sogenannten „Schlimmsten Generation“, einer Gruppe von vielversprechenden jungen Piraten mit einem Kopfgeld von über 100 Millionen Berry.

Warum ist er ein treuer Verbündeter? Trafalgar Law hat Ruffy nach dem Marineford-Krieg das Leben gerettet. Er tauchte mit seinem U-Boot mitten im Chaos auf, nahm den schwer verletzten Ruffy an Bord und brachte ihn in Sicherheit.

Später, auf Punk Hazard, schloss Law eine Allianz mit Ruffy. Sein Ziel war es, Donquixote Doflamingo in Dressrosa zu stürzen, da dieser für das Leid in seiner Vergangenheit verantwortlich war. Doch obwohl ihr ursprünglicher Deal danach endete, blieb Law an Ruffys Seite. Er unterstützte ihn in Zou, Whole Cake Island und Wano, wo sie gemeinsam gegen Kaido kämpften.