Die 10 schlimmsten Schicksale in Horrorfilmen

Horrorfilme sind weniger dafür bekannt, ihren Charakteren ein schönes Ende zu gönnen, doch trotzdem gibt es manche Protagonisten, die es lebendig aus dem Grauen herausschaffen. Doch ist es das wert? In dieser Liste zeigen wir euch die schlimmsten Schicksale aus Horrorfilmen von 1980 bis 2024.

Spoilerwarnung! Diese Liste verrät die Enden der erwähnten Filme. Hiermit seid ihr offiziell gewarnt.

Wie wurde die Auswahl getroffen? Diese Liste erwähnt nur Filme, die in Deutschland gesetzlich erlaubt sind. Es geht in der Auswahl weniger um besonders heftige oder schlimme Szenen, sondern um das Schicksal einzelner Charaktere, die oft mit Hoffnungs- und Hilflosigkeit verbunden sind, was sie umso schrecklicher macht.

Die Liste erwähnt psychologischen, paranormalen und Body Horror.

The Shining (1985)

Jack aus The Shining

Bildrechte von The Shining liegen bei Warner Bros.

FSK 16

8,4/10 (via IMDb)

Eine Familie zieht über den Winter in ein abgelegenes Hotel, wo eine unheimliche Präsenz den Vater Jack zur Gewalt verleitet. Er gibt derselben Mordlust nach, die seit mehreren Generationen immer wieder für Unheil in dem Hotel sorgt.

Es wird an mehreren Stellen angedeutet, dass Jack der perfekte Kandidat für die Manipulation durch das böse Hotel ist. Wie in den vielen beunruhigenden Visionen, die die Charaktere im Laufe des Films haben, zu sehen ist, hat das Hotel die Seelen zahlloser Opfer übernommen und sie als ständige Bewohner des Hotels festgehalten, was nun trotz seines Todes im Schnee auch sein Schicksal sein wird.