Diablo 4: Neues Mount sieht cool aus, aber Spieler sagen, Blizzard ist „zu gierig“

In Diablo 4 herrscht aktuell die Mittwinterpest. Passend dazu könnt ihr die „Rote Stute des Mittwinters“ erhalten, allerdings nur für Geld. Spieler finden: Blizzard ist ganz schön gierig.

Im November lösten Spielerinnen und Spieler von Diablo 4 auf Reddit eine Debatte aus, wer die Verantwortung für teure Skins im Shop trägt.

Ein teures Bundle für 64,99 € hat ebenfalls für Ärger in der Community gesorgt. Allerdings war der Preis gar nicht mal so unverschämt, wie es zunächst schien.

Auch zum aktuellen Event der Mittwinterpest gibt es im In-Game-Shop von Diablo 4 thematisch passende Skins, unter anderem ein Mittwinter-Reittier inklusive schicker Rüstung.

Auf Reddit schreibt der Nutzer „DonutRolling“ am 14. Dezember, das Mittwinter-Mount „sieht so cool aus!“ und erhält dafür über 400 Upvotes. Der Beitrag verzeichnet zum aktuellen Stand (17. Dezember, 17 Uhr) um die 215 Kommentare. Viele aus der Community stimmen ihm zu, äußern aber gleichzeitig Kritik.

Die Mittwinterpest ist ein Event im Rahmen von Season 2 in Diablo 4. Hier könnt ihr den Trailer zur Season of Blood anschauen:

„Vollpreis-Spiele sollten alles enthalten!“

Was kritisieren die Spieler? In dem Beitrag im Subreddit von Diablo 4 stellt der Nutzer „DonutRolling“ fest, dass das neue Mittwinter-Mount ziemlich cool aussieht. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer antworten ihm auf seinen Post.

Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von „WafflesWithWhipCream“. Er schreibt dazu: Ja, wenn man es nur verdienen könnte.. indem man, weißt du, einfach das Spiel spielt..“ (via Reddit) In einem nachfolgenden Kommentar ergänzt er:

Es ist absolut lächerlich. Es gibt ein paar coole kosmetische Items im Spiel, aber sie sind nicht so toll wie die im Shop. Es wäre wirklich toll, wenn man sich einige dieser fantastischen Designs durch Aktivitäten im Spiel verdienen könnte. „WafflesWithWhipCream“ via Reddit

Der Nutzer „smush81“ kommentiert: „Shops mit kosmetischen Items sollte es nur in Free2Play-Spielen geben. Vollpreis-Spiele sollten alles enthalten! So gierig, Blizzard.“ Und „King-Valkyrie“ bringt an: „Es hat mir nichts ausgemacht, kosmetische Gegenstände in Monster Hunter zu kaufen, weil sie 0,99 Euro kosteten und wirklich süß waren. Der Preis für kosmetische Items in Diablo 4 ist allerdings wahnsinnig.“

Um welches Mount geht es? In dem Beitrag auf Reddit geht es um „Die Rote Stute des Mittwinters“. Ihr bekommt das Bundle aus Reittier und Reittierrüstung aktuell für 1.800 Platin im Shop von Diablo 4. Das entspricht ungefähr 18 €. Es ist noch für 16 Tage, also bis zum 2. Januar, erhältlich.

Am 2. Januar endet auch die Mittwinterpest in Diablo 4. Das Event bietet euch neue Mechaniken, Items und Belohnungen, die ihr im Laufe der winterlichen Tage verdienen könnt. Die „Mittwinterbeweise“ sind ein zentrales Thema währenddessen.

Um sie zu bauen und gegen Items einzutauschen, benötigt ihr die drei neuen Ressourcen, die ihr in Kyovashad farmen könnt. Was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr im Beitrag:

Blizzard bringt 1. Season-Event zu Diablo 4 mit neuer Währung, erklärt, was ihr zum Farmen wissen solltet