Die mächtigsten Exos in der Lore von Destiny 1 & 2 – Diese Waffen sollten niemals existieren

Destiny 1 & 2 besitzen abgedrehte Exos, doch welche von ihnen zählen laut Lore zu den mächtigsten Exemplaren? Unser Destiny-Experte Christos hat sich durch die Sammlungen gewühlt und bietet euch eine Liste mit Gerätschaften, von denen wir hoffen, dass sie kein Mensch je erfinden wird.

Wie kommt die Liste zustande? Destiny 1 & 2 bieten eine gigantische Sammlung voller exotischer Waffen und Rüstungen, die Hüter im Laufe ihrer Zeit sammeln können. Für unsere Liste haben wir uns aber nur auf die exotischen Waffen fokussiert, da diese dafür bekannt sind, immensen Schaden anzurichten.

Bei der Liste geht es weniger darum, wie effektiv sie im tatsächlichen Spiel sind, sondern vielmehr, wie stark und gefährlich sie laut ihrer Lore sind. Ich habe also nach 10 Jahren Destiny mir mal alle Waffen angeschaut, ihre Geschichte durchgelesen und war erstaunt darüber, wie rücksichtslos wir Hüter diese Waffen benutzen, die oft ganze Zivilisationen in Sekunden auslöschen könnten.

Wardcliff-Spule

Was kann die Waffe? Die Wardcliff-Spule verschießt eine Salve voller Raketen auf seine Feinde, die sie sogar für kurze Zeit verfolgen können.

Warum ist die Waffe so gefährlich? Für viele ist die Wardcliff-Spule einfach ein heftiger Raketenwerfer, der viele Raketen verschießt, doch laut Lore steckt da vielmehr dahinter. Die Waffe verschießt nicht irgendwelche Raketen, sie verschießt seltsame Materie.

Während normale Materie einfach nur aufprallt, verhält sich seltsame Materie wie eine Art Virus. Alles, was seltsame Materie berührt, so die Theorie, wird in seltsame Materie umgewandelt. Im besten Fall entsteht dabei nur eine Explosion. Im schlimmsten Fall löst sich die getroffene Materie auf und verwandelt sich in einen Klumpen Quarks (Bausteine von Materie). Einfach gesagt, ihr werdet in eure Einzelteile zerlegt.

Was daran so gefährlich ist, ist vor allem die Tatsache, wie Hüter mit der Waffe umgehen. In Raids gab es oft den Moment, in dem ein Hüter sich mit diesem Gerät in die Luft gejagt hat. Im Spiel geht das ohne Konsequenzen aus, doch wenn das die Realität wäre, würden sich ganze Einsatztrupps einfach auflösen oder ganze Planeten nicht mehr existieren, weil alles in seine Einzelteile zerlegt würde.