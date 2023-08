Dead by Daylight bekommt den Killer, der mich schon als Kind traumatisiert hat

Dead by Daylight hat sich eine weitere, mächtige Lizenz gesichert. Das berühmt-berüchtigte Alien jagt bald die hilflosen Überlebenden im Nebel.

Auch wenn die Balance oder der notwendige Grind in Dead by Daylight immer wieder ein Grund ist, um sich ein wenig über das Spiel aufzuregen, scheinen die Entwickler auf einer Welle der starken Lizenzen zu surfen. Denn jetzt ist es ihnen gelungen, eine der bekanntesten Horror-Ikonen überhaupt in den Nebel der Entität zu holen: Das Alien oder auch „Xenomorph“ genannt.

Die Fähigkeiten des neuen Killers sind noch nicht bekannt, allerdings lassen sich bereits ein paar Vermutungen anstellen. Das Alien ist etwa für seine hinterhältigen Angriffe bekannt, weshalb es vermutlich in der Lage sein wird, den Terror-Radius zu unterdrücken. Auch die berüchtigten „Face-Hugger“, die zur Fortpflanzung genutzt werden und richtig widerlich sind, könnten eine Rolle spielen, ebenso wie die Möglichkeit sich „unterirdisch“ fortzubewegen – wobei das womöglich zu nah am Demogorgon sein könnte.

Einen ersten Teaser zum Alien in Dead by Daylight gibt’s hier:

Auch wenn der ursprüngliche Alien-Film aus dem Jahr 1979 mit seinen doch recht simplen Spezialeffekten kaum noch mit den moderneren Filmen mithalten kann, war er ein ziemlicher Meilenstein. Immerhin spielte der Film damals fast das zehnfache seiner Produktionskosten ein und hatte ziemlich interessante Design-Entscheidungen. Immerhin ist Ripley eine der ersten wirklichen, weiblichen Action-Helden die es auf die große Leinwand geschafft haben.

Vielleicht gab es vor einer Weile einen jungen Dämon, der diesen Film viel zu früh gesehen hat, weil man die „sturmfreie Bude“ dazu nutzte, um mal die Video-Sammlung der Eltern durchzugehen. Und nur vielleicht hat das dazu geführt, dass ich daraufhin knapp zwei Wochen nur noch bei Licht schlafen konnte und immer einen sehr genauen Blick auf meinen Bauch warf, um sicherzustellen, dass da nicht gleich eine finstere Kreatur hervorbricht.

Auch wenn die Alien-Filme inzwischen zu meinen absoluten Horror-Lieblingen gehören, weiß ich schon jetzt, dass das Alien mit in Dead by Daylight wieder ziemliche Panik bereiten wird und so manch eine unheimliche Erinnerung wieder an das Tageslicht holt – zumindest, falls die Entwickler die Fähigkeiten des Xenomorphs nicht komplett vergeigen.

Ich bin ziemlich gespannt, wie sie das umsetzen werden und die Community offenbar auch. Ein paar Auszüge aus dem Subreddit des Spiels:

„Die DbD-Community bekommt einen Kollaps.“

„Das Xenomorph ist schon unglaublich. Wenn wir Ripley auch noch bekommen, dann werde ich ehrlich explodieren.“

„Ich will nicht lügen, aber ich hätte niemals gedacht, dass wir das zu sehen bekommen. Ich bin neugierig, wie das Xenomorph sich spielen wird. Ich hoffe, er bekommt eine spaßige Kraft.“

Am 8. August erfahren wir mehr.