Spanischer Sender berichtet über Papstwahl, unterlegt die News mit Szenen aus Dark Souls 3, die nicht unpassender sein könnten

Was wurde gezeigt? Auf Reddit tauchte eine kurze Sequenz des spanischen Fernsehens auf. In dieser ging es um den kommenden Nachfolger des Papstes und wie derzeit die Wahl aussieht. Die Wahl sei hart umkämpft und um dem Ausdruckt zu verleihen, entschied sich der Sender einen Bosskampf aus Dark Souls 3 in die Aufnahme zu schneiden. Ihr glaubt uns nicht? Dann schaut gern in das verlinkte Video hinein:

