CS:GO bekommt neue Skins, sollen 11 Millionen $ in nur einem Tag eingespielt haben

Am Dienstag, dem 25. April, bekam der Shooter Counter-Strike: Global Offensive eine neue Skin-Reihe. Die Anubis Collection, die an die Anubis-Map angelehnt wurde, ist nur aus einer speziellen Lootbox erhältlich. Diese soll laut einem Analysten mindestens 11 Millionen Dollar am ersten Tag eingebracht haben.

Was sind das überhaupt für Skins? Die Anubis-Collection besteht aus 19 Waffen-Skins, die nach ägyptischen Göttern wie Horus oder Ramses benannt wurden. Sie sind nur aus einem speziellen Paket für echtes Geld erhältlich. Ein Paket kostet 2 Dollar (1,89 Euro). Allerdings sind die Chancen auf die neuen Skins sehr gering.

Wo kommen die 11 Millionen Dollar her? Der Streamer und YouTuber Heyzeus hat die neuen Skins analysiert und dazu einen Tweet abgeschickt. Aus einer Datenbank zu CS:GO hat er die Anzahl der bis dahin erhaltenen “Eye of Horus”-Skins genommen und sie mit der Wahrscheinlichkeit einen solchen Skin zu erhalten verglichen.

Daraus hat er geschlossen, dass statistisch gesehen mindestens 5,5 Millionen Kisten am ersten Tag geöffnet werden mussten. So ist er auf mindestens 11 Millionen Dollar Umsatz gekommen.

Nicht eingerechnet wurden zudem die Einnahmen, die Valve daraus generiert, dass die Skins online zwischen den Spielern gehandelt wurden. Denn bei jeder Transaktion bekommt der Entwickler einen Teil des investierten Geldes ab.

Die neue Skin-Reihe ist anscheinend ein großer Erfolg für CS:GO, das sich gerade ohnehin in einer kleinen Hypewelle befindet. Im März wurden so viele Skins wie noch nie gehandelt, die Rede ist von mehr als 100 Millionen Euro, die die Spieler investiert haben.

Counter-Strike 2 sorgt für großen Hype bei CS:GO

Warum ist gerade so viel los bei CS:GO? In den letzten Wochen haben wir immer wieder über unglaubliche Summen rund um die Skins in Counter-Strike berichtet. Ein dänischer Sammler etwa hat nach eigener Aussage mit 2 Items 500.000 Dollar verdient.

Ein Grund dafür dürfte das große Interesse am Spiel selbst sein. Denn das bekommt im Sommer ein großes Update, das aus dem Shooter dann Counter-Strike 2 machen soll. Dabei wird nicht nur die Engine erneut, sondern auch die Maps, die Soundeffekte und die Grafik allgemein werden verbessert.

Alle Infos zu Counter-Strike 2 findet ihr in dieser Übersicht oder in dem hier eingebetteten Video:

Doch nicht nur bei den Skins herrscht viel Bewegung. Am 16. März 2023 stellte CS:GO einen neuen Spielerrekord auf, bei dem 1.519.457 Personen gleichzeitig online waren (via SteamDB). Auch gestern, am 28. April, loggten sich in der Spitze über 1,35 Millionen Spieler gleichzeitig ein. Das allein wäre vor dem März 2013 ein Rekord gewesen.

Doch nur weil der Shooter gerade einen kleinen Hype erlebt, muss nicht jeder Spieler gut darin sein. Das bewiesen zuletzt zwei der größten deutschen Streamer:

