Schwedische Strategie-Genies kassieren passiv-aggressive Abreibung für ihr 220€-Spiel auf Steam

Die Entwickler von Paradox Interactive gelten mit historischen 4X-Games wie Crusader Kings 3 als Strategie-Genies. Aber mit ihrer DLC-Strategie ernten sie mittlerweile passiv-aggressive Reaktionen der Fans. Zuletzt kam eine Ankündigung bei Crusader Kings 3 auf Steam gar nicht gut an.

Das ist die Situation: Das Strategie-Spiel Crusader Kings 3 wird mit 4 DLCs pro Jahr erweitert. Die großen Erweiterungen kosten schon mal 30 €. Ein Kapitel-Pass, der alle 4 Erweiterungen enthält, haut mit 44 € rein.

Wer alle 18 DLCs kaufen will, ist auf Steam mit 174 € dabei und legt noch 50 € fürs Grundspiel drauf. Für Europa Universalis IV zahlt man mit allen DLCs sogar 370 €.

Früher gab es bei Crusader Kings 3 noch regelmäßig kostenlose, kosmetische Updates. Doch seit einer Weile veröffentlicht Paradox Interactive kostenpflichtige Inhalte, die von Moddern erstellt wurden, als Content-Creator Pack. Das waren bislang nur kosmetische Dinge, die Paradox Interactive für 5 € im Paket verkauft hat

Aber davon halten Spieler überhaupt nichts.

Crusader Kings 3 kündigt neue Pakete für 5 € das Stück an

Das ist jetzt die neue Ankündigung: Am 13. Februar 2025 kündigte Paradox Interactive zwei neue „Content Creator Packs“ an, die am 25. Februar zu Crusader Kings 3 kommen werden (via steam):

Ein Pack enthält 20 neue Monumente. Die funktionieren ähnlich wie „Wunder“ in Civilization 7 und geben besondere Boni für die Besitzer der jeweiligen Grafschaft, in der das Monument steht. Im Grundspiel sind Monumente wie das Stonehenge, mit der Erweiterung kommen etwa die Wartburg, die große Moschee von Damaskus oder ein Palast in Ghana.

Zudem erscheint das „Arctic Attire“-Pack und bringt einige Outfits für finnische Stämme.

Es ist noch kein Preis für diese Packs gelistet, aber man kann davon ausgehen, dass sie wieder 5 € kosten werden, so wie das letzte Pack. Auch das hat richtig Ärger gegeben.

Fans reagieren mit passiv-aggressivem Kompliment

Das ist die Reaktion auf Steam: Mehrere Steam-Nutzer reagieren mit dem äußerst fiesen Satz:

„Danke, weiß es echt zu würdigen, dass ihr das umsonst anbietet.“

Das war der erste Kommentar. Und der Satz wird immer wieder wiederholt. Dabei ist er – und das wissen die Nutzer auch – Quatsch.

Denn das Content-Creator-Pack wird etwas kosten, die Leute sind damit aber nicht einverstanden. Der Satz impliziert: „Diese Inhalte müssten kostenlos sein – oder wenn es gar nicht anders geht, dann wenigstens Teil des Kapitel-Passes.“

Das antwortet Paradox: Ein Sprecher sagt: Die Pakete werden dieselben Kosten haben wie vorher. Es gehe darum, Content-Creators an ihrem Werk zu beteiligen.

Ein Tropfen, der das Fass für einige zum Überlaufen bringt

Warum ist das Thema schwierig? Diese Pakete werden mit „Skins in Fortnite“ verglichen, die man für 5 € verkauft.

Es ist einfach für Spieler eine schwierige Sache:

Crusader Kings 3 bekommt so schon 4 DLCs im Jahr und will dafür 44 € im Pass

Die Implikation ist dann: Ihr bezahlt uns die DLCs und die Weiterentwicklung des Spiels – Wir bringen dafür auch regelmäßig kostenlose Updates

Solche „kosmetischen Items“, die keine neuen Systeme bringen, sollten dann in diesen kostenlosen Updates kommen, glauben viele Spieler. So wie es früher war

Die Aussage, man wolle Content-Creators beteiligen, hält man für vorgeschoben