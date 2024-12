Nie wieder Ladezeiten: Eine der schnellsten SSDs der Welt kostet bei Amazon aktuell nur noch die Hälfte!

Die Crucial T700 zählt zu einer der schnellsten NVMe-SSDs auf dem Markt und ist derzeit zu einem sensationell niedrigen Preis bei Amazon erhältlich. Unglaublich schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 12.400 MB/s killen jeden Ladebildschirm in euren Games! Während der Cyber Week bei Amazon ist die SSD so günstig an wie noch nie zuvor!

Die Crucial T700 M.2 NVMe SSD mit 2 Terabyte Speicherplatz stellt aktuell fast alle Konkurrenten in den Schatten – nicht nur in puncto Leistung, sondern jetzt auch beim Preis. Mit ihrer top aktuellen PCIe 5.0-Schnittstelle hebt sie sich deutlich von älteren PCIe 4.0-SSDs ab, weil sie eine doppelt so hohe Performance liefert.

Die sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erreichen bis zu beeindruckende 12.400 MB/s bzw. 11.800 MB/s. Mit so einer SSD im PC gehören lange Ladezeiten in Spielen wie STALKER der Vergangenheit an!

Ultraschnelle 2 TB NVMe-SSD, die auch unter Last cool bleibt

Die Crucial T700 ist mit einer effizienten Heatsink ausgestattet, der für eine optimale Wärmeabfuhr sorgt. Damit wird aufgebaute Hitze optimal weiter geleitet und die SSD effektiv gekühlt. Dadurch bleibt die SSD auch bei höchster Beanspruchung kühl und bietet eine verlässliche Performance. Der großzügige Heatsink macht sie zwar etwas wuchtiger, bietet aber einen klaren Vorteil gegenüber herkömmlichen SSDs ohne Kühlung.

Die große Heatsink ist zwar optional, lohnt sich aber dank ihrer tollen Bauweise auf jeden Fall!

Aber die Crucial T700 hat auch noch etwas mehr zu bieten als eine fette Heatsink und blitzschnelle Geschwindigkeiten. Hier sind die technischen Daten der Crucial T700 2TB NVMe M.2 SSD im Überblick:

Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: Bis zu 12.400 MB/s

Bis zu 12.400 MB/s Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 11.800 MB/s

Bis zu 11.800 MB/s Speicherkapazität: 2 Terabyte

2 Terabyte Formfaktor: M.2 (2280)

M.2 (2280) Schnittstelle: PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0

PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0 Belastbarkeit: Bis zu 1.200 TBW laut Hersteller

So günstig war die 2 Terabyte SSD noch nie!

Im Rahmen der Cyber Week ist die Crucial T700 aktuell für nur 219,99 € bei Amazon erhältlich – ein absoluter Tiefstpreis für diese High-End-SSD. Egal ob für Gaming, Content Creation oder einfach blitzschnelles Arbeiten: Dieses Angebot solltet ihr euch nicht entgehen lassen!ven Preis zu ergattern. Beeilt euch jedoch, denn die Bestände sind begrenzt!