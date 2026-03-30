Entwickler von Crimson Desert verwandeln einen Bug in ein Feature, lassen euch durch die Luft skaten

In Crimson Desert haben die Entwickler mit dem neuen Update aus einem Bug ein neues Feature gemacht, und das ist auch noch echt praktisch.

Was war das für ein Bug? Die Spieler von Crimson Desert haben seit dem Release viel Spaß mit der Fähigkeit „Sprungstoß“ gehabt. Sie erlaubte es unabsichtlich über einen Trick, damit in die Luft zu fliegen, indem man den Sprungstoß wiederholt einsetzte. Dadurch ließ sich mit der Fähigkeit, durch die Lüfte fliegen.

Eigentlich war die Fähigkeit dafür gedacht, Feinde anzugreifen, und niemals für einen Flug durch die Lüfte konzipiert. Die Entwickler erkannten jedoch ihre Chance und nutzten sie.

Hier findet ihr heraus, wie ihr das legendäre Pferd Rokade erhaltet:

Aus Bug wird Feature

Wie sind die Entwickler mit dem Bug umgegangen? Die Entwickler von Crimson Desert haben den Bug nicht einfach entfernt. Sie haben ihre Chance erkannt und den Spielspaß der Spieler noch weiter erhöht. So hat der neue Patch 1.01.00 dafür gesorgt, dass man die Fähigkeit jetzt noch besser zum Fliegen verwenden kann.

Zwar betonen die Entwickler, dass man auf die Balance geachtet hat, aber das Update brachte ganz bewusst Verbesserungen für das Fliegen per Sprungstoß. So wurde die Animation von Sprungstoß verbessert und ein Bug behoben, bei dem die Fähigkeit nicht ausgelöst wurde, wenn man eine andere Waffe als ein Schwert ausgerüstet hatte.

Für die Balance haben die Entwickler den Ausdauerverbrauch erhöht, wenn man den Skill wiederholt hintereinander einsetzt. Er steigt nun mit jedem Mal, um unendliche Flüge zu verhindern.

Wie reagieren die Spieler auf die Änderungen? Während viele Spieler den Trick mit dem Sprungstoß zum Fliegen in den letzten Tagen ausnutzten, zeigen sie sich von den Änderungen der Entwickler überzeugt. Sie freuen sich, dass man den Bug nicht einfach beseitigt hat, sondern ein Feature daraus schuf. Aber es gibt auch Kritik an dem neuen Balancing.

So schreiben die Spieler auf Reddit:

Cuttlefishophile: „Unglaublich. Sie haben es uns nicht nur behalten lassen, sie haben uns tatsächliche Animationen dafür gegeben? Klar, sie haben es auch ein bisschen generft, aber es war eine fehlerhafte Erfahrung, die irgendwie die Fortbewegung des Spiels kaputtgemacht hat, aber sie haben ES UNS BEHALTEN LASSEN, UND IHM ANIMATIONEN GEGEBEN! Ich kann nicht ausdrücken, wie COOL das für ein Entwicklerteam ist, das zu tun. Absolut beeindruckt.“

Trevleblanc12: „Auf keinen Fall… diese Fähigkeit wird DEFINITIV der neue Force Punch fürs Fliegen“

himothyhimhimslf: „Nein, sie haben es in den Boden generft. Man konnte früher buchstäblich über riesige Distanzen fliegen. Ich verstehe nicht, warum Entwickler in Einzelspieler-Spielen so etwas tun. Es tut niemandem weh und war interessante Tech.“

Aus einem beliebten Bug ein Feature zu machen, ist eine gute Idee, um sich die Gunst der eigenen Spielerschaft zu sichern. Auch MeinMMO-Experte Karsten Scholz kennt einen Bug in Crimson Desert, der am besten zum Feature werden sollte: Crimson Desert, mach’ aus einem Bug ein Feature und du bist sofort ein noch viel besseres Spiel