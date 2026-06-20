Bei einem Flugzeugabsturz in Frankreich kamen zwei Menschen ums Leben, darunter soll Ubisoft Co-Gründer Claude Guillemot sein 

Beim Absturz eines Flugzeugs in La Baule in Frankreich sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zu den Opfern soll auch Claude Guillemot zählen, der Co-Gründer von Ubisoft und Besitzer des Flugzeugs.

Wer ist Claude Guillemot?

Claude Guillemot ist einer von insgesamt 5 Brüdern, die gemeinsam im Jahr 1986 Ubisoft gegründet haben.

Während sein Bruder Yves zum öffentlichen Gesicht von Ubisoft wurde, agierte Claude eher im Hintergrund.

Mit seinem Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einem Zertifikat in industrieller Informatik fungierte er als Brücke zwischen der geschäftlichen und technischen Seite des Unternehmens.

Zum Zeitpunkt des Absturzes war er Executive Vice President of Operations und Mitglied des Vorstands von Ubisoft.

Das ist zum Absturz bekannt: Der Absturz passierte am Nachmittag des 19. Juni 2026 in einem Feld der Stadt La Baule in Frankreich. Laut der französischen Nachrichten-Website franceinfo.fr traf die Feuerwehr auf eine in Flammen stehende Maschine, eine kleine Propellermaschine mit acht Sitzplätzen.

Eine formelle, gerichtsmedizinische Identifikation war aufgrund des schweren Brandes bislang noch nicht möglich. Mehrere französische Leitmedien wie Ouest France berichten jedoch übereinstimmend davon, dass Claude Guillemot eines der beiden Opfer sein soll, die durch den Unfall ihr Leben verloren.

Guillemots Familie wurde am Abend des Unfalls, nur wenige Stunden nach dem Absturz, benachrichtigt. Die Angehörigen haben sich bisher noch nicht zu den Geschehnissen geäußert.

Branchenkollegen, wie etwa der offizielle X-Account der Game Awards, zollen dem Ubisoft-Mitgründer bereits Respekt in den sozialen Medien.