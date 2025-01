Das Heft gibt’s wie gewohnt am Kiosk oder im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr das Sonderheft-Epaper direkt zum Start des Spiels am 11.2.2025 im Mail-Postfach. Die gedruckte Version folgt dann kurz darauf.

Altgediente Anführer wissen: Kaum ein globales Strategiespiel vereint komplexe Spielmechaniken, historische Hintergründe und nicht zuletzt Spielspaß so gut wie die Civilization-Reihe – und das ist auch in Civilization 7 nicht anders. Für die Herausforderungen des neuesten Teils ist unser Sonderheft die perfekte Begleitung.

Wie gewohnt erwartet euch auch in Civilization 7 am Anfang jeder Partie die knifflige Wahl der Zivilisation sowie des passenden Anführers. Zur Wahl stehen 31 Völker und 26 Figuren wie Benjamin Franklin oder Napoleon. Unsere Guides verraten euch die beste Kombination für euren Spielstil und Können. Wir helfen euch mit unseren Artikeln beim perfekten Expandieren, bringen die Kultur auf Trab, zeigen euch die Feinheiten der Diplomatie und begleiten die wichtigen neuen Epochenwechsel.

Damit auch eure Untertanen in Civilization 7 ein erfülltes Leben führen können, gibt es pünktlich zum Release des Spiels das große GameStar-Sonderheft zum Aufbau-Hit. Denn in Teil 7 ändern sich zahlreiche Spielmechaniken, unser dickes Kompendium hilft daher Neulingen wie Veteranen gleichermaßen zur Weltherrschaft.

