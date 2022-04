MMORPG-Entwickler werden Deutschlands „Studio des Jahres“ 2022 – Spenden 50.000€ Preisgeld

Ein neuer Trailer kündigt die Closed Beta des Arena-Schnetzlers Blood of Heroes für PS4 und PS5 an.

Am 31. März 2022, wurde der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Die Auszeichnung für das „Studio des Jahres“ ging an das Regensburger Entwicklerstudio CipSoft. Dessen Geschäftsführer Stephan Vogler betonte in seiner Dankesrede, dass wir derzeit nicht in sorgenfreien Tage leben. Deshalb habe sich das Studio dazu entschloss, das Preisgeld von 50.000 € zu spenden, um aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu helfen.

