China hat gerade eines der größten Probleme von Elektroautos gelöst, indem es Batterien auf den Markt gebracht hat, die garantiert nicht brennen oder explodieren

Mit der Einführung des weltweit strengsten Sicherheitsstandards für Elektroauto-Batterien setzt China ein Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Ab Mitte 2026 dürfen Batterien weder Feuer fangen noch explodieren. Der weltgrößte Batteriehersteller CATL ist das erste Unternehmen, das die neueste chinesische Sicherheitsnorm erfüllt.

Was genau hat China eingeführt? Am 28. März 2025 hat die chinesische Regierung den neuen nationalen Sicherheitsstandard GB 38031-2025 (via COC) vorgestellt, der am 1. Juli 2026 in Kraft treten wird.

Dieser Standard verlangt, dass Batterien von Elektrofahrzeugen selbst im Fall eines sogenannten „thermischen Durchgehens“ (vereinfacht: Überhitzung) nicht explodieren und kein Feuer fangen dürfen. Außerdem müssen sie so konstruiert sein, dass entstehende Rauchgase keine Gefahr für die Insassen darstellen.

Gemäß einem Bericht von CarNewsChina hebt sich der neue Standard klar vom bisherigen Reglement ab. Zuvor reichte es, wenn das System rechtzeitig warnte – jetzt wird sozusagen absolute Sicherheit verlangt, auch im Extremfall.

Sicherheitstest für den Extremfall

Wie soll der Standard eingehalten werden? Der neue chinesische Sicherheitsstandard GB 38031-2025 verlangt ein deutlich höheres Maß an Sicherheit. Im Kern geht es darum, dass selbst bei schwerwiegenden Fehlfunktionen oder Unfällen weder Feuer noch Explosionen entstehen dürfen – etwas, das bisher kein anderer Markt in dieser Konsequenz gefordert hat (via CarNewsChina).

Um diese Vorgabe zu erfüllen, müssen die Batterien eine Reihe Tests durchlaufen. Die vollständige Auflistung kann direkt im Gesetzesentwurf nachgelesen werden – die Validierung steht noch aus (via COC). Zwei davon sind besonders entscheidend:

Untere Aufprallprüfung (Bottom Impact Test)

Gemäß JVTech simuliert dieser Test einen Aufprall auf die Batterie von unten – ein realistisches Szenario im Straßenverkehr, etwa durch aufgewirbelte Trümmer, Bordsteinkontakt oder beim Überfahren von Gegenständen. Der Test prüft, ob die Batterie mechanisch so geschützt ist, dass bei einem solchen Stoß kein Feuer entsteht, keine Gase austreten und kein thermisches Durchgehen ausgelöst wird – also der gefährliche Dominoeffekt, der zum Batteriebrand führen kann. Schnelllade-Zyklus-Test mit anschließender Kurzschlussprüfung

Eine Batterie muss in einem zweiten Test mindestens 300 Schnellladezyklen absolvieren – das entspricht in etwa einer intensiven Alltagsnutzung über ein bis zwei Jahre. Danach wird die Batterie einem gezielten Kurzschluss ausgesetzt. Entscheidend ist auch hier: Selbst nach dieser Belastung darf es weder zur Entzündung noch zur Explosion kommen.

Laut Green Car Congress wird damit sichergestellt, dass die Batterie auch im gealterten Zustand noch sicher funktioniert.

Beide Tests gehen damit weit über bisherige internationale Sicherheitsanforderungen hinaus. Bisher zielte der Standard hauptsächlich auf das rechtzeitige Warnen, etwa durch Hitze- oder Drucksensoren.

Wie hat CATL den neuen Standard erfüllt? Wie electrive berichtet, wurde CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) als erstes Unternehmen weltweit zertifiziert, den neuen „No Fire, No Explosion“-Standard zu erfüllen. Allerdings erfüllt nicht die gesamte Produktpalette diesen Standard, sondern explizit die neue Qilin-Batterie.

Quelle: CATL via CarNewsChina

Die Tests wurden laut Quelle durch das China Automotive Technology & Research Center (CATARC) durchgeführt.

Mit dem GB 38031-2025 hat China eine neue Ära der Batteriesicherheit eingeläutet. So lautet zumindest die erste Einschätzung von Branchenbeobachtern.

Die Tatsache, dass ein Hersteller wie CATL den Standard bereits heute erfüllt, unterstreicht das enorme Tempo, mit dem chinesische Entwickler internationale Maßstäbe und Standards setzen.