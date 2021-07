Im neuen MMORPG Chimeraland könnt ihr endlich das Tierwesen spielen, das ihr immer sein wolltet

Jüngst wurde ein neues Mobile-MMORPG namens Chimeraland vorgestellt. Darin erkundet ihr die mystischen Länder aus einem alten chinesischen Literaturwerk und bastelt euch fantastische Tierwesen als Charaktere.

Was ist Chimeraland? Chimeraland ist ein kommende Mobile-MMORPG für Android und iOS. Es wird eine offene Welt bieten, die ihr frei erkunden könnt. Dabei trefft ihr auf allerlei abgedrehte Viecher und mystische Orte, die aus dem uralten chinesischen Literatur-Epos Shanhaijing übernommen wurden.

Fantastische Tierwesen aus der chinesischen Mythologie

Was sind die Highlights von Chimeraland? Laut den Entwicklern könnt ihr euch in Chimeraland einen Charakter aus einer Unzahl von Optionen bauen. Neben langweiligen Menschen sind daher auch abgedrehte Tierwesen möglich. Wenn ihr also schon immer mal als Tiermensch, Fuchswesen oder komischer Vogel rumrennen wolltet, dann dürfte Chimeraland euer Spiel zu werden.

Außerdem könnt ihr im Spiel allerhand fantastisch Tierwesen finden und fangen. Ihr könnt die Viecher laut der ersten Ankündigung auch irgendwie aufessen und euch so deren Fähigkeiten einverleiben, aber das sei mit einem Risiko verbunden.









Eine kleine Auswahl der Tierwesen, die euch in Chimeraland begegnen.

Was hat es mit der chinesischen Sage auf sich? Das alte chinesische Literaturepos Shanhaijing (Klassiker der Berge und Meere) ist eine Art Reiseführer durch die mystischen Länder jenseits der chinesischen Grenze und dort kommt so ziemlich alles vor, was in der chinesischen Mythenwelt Rang und Namen hat. Freut euch also schonmal auf fliegende Wale, Phoenix-Vögel, neunschwänzige Füchse und noch abgedrehtere Viecher.

Wann kommt Chimeraland? Derzeit läuft eine Closed Beta (via der Webseite von Chimeraland) zu Chimeraland, aber die ist nur für Leute aus Kanada oder den Philippinen verfügbar. Ein Release-Datum oder örtliche Betas sind derzeit nicht bekannt. Das Spiel soll aber zusätzlich zu iOS und Android auch Crossplay zu PC ermöglichen.

Ihr sucht noch mehr spannende Games für Mobile, um die Wartezeit auf Chimeraland zu überbrücken? Dann habt ihr Glück, denn auf MeinMMO haben wir bereits diverse Games für euch gesammelt, die euch gefallen könnten. Schaut doch einfach mal in unsere Liste der 9 besten Mobile-MMORPGs für 2021 auf iOS und Android.