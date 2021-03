Blutiges Wikinger-Spiel startet kostenlosen Multiplayer auf Steam – Wenn ihr’s brutal mögt

Wenn ihr also ein düsteres und brutales Echtzeit-Strategiespiel erleben wollt, in dem Wikinger auf Ritter treffen, dann ist Ancestor’s Legacy in der Bauern-Edition einen Blick wert.

So kommt das Spiel an: Ancestor’s Legacy hat derzeit eine Bewertung von 81% bei 3.430 Stimmen (Stand: 10. März 11:35 Uhr).

Was sind die Einschränkungen? Ihr erlebt den Großteil der Kampagne nur in der regulären Version, die ihr euch für 29,99 Euro über Steam kaufen könnt.

Im Grunde erlebt ihr jetzt den Multiplayer-Part des Strategiespiels kostenlos und erhaltet noch einen kleinen Einblick in die Kampagne. Der Trailer gibt euch einen Einblick in die Version:

Neben der Singleplayer-Kampagne tretet ihr zudem in Multiplayer-Gefechten gegeneinander an.

Ihr führt euer Volk vom Frühmittelalter bis ins Jahr 1250. Jede Nation bietet fünf Missionen, in denen ihr Dörfer überfallt, Rohstoffe sammelt, eine Armee aufbaut und in großen Echtzeit-Schlachten versucht, eure Feinde zu vernichten.

Was ist Ancestor’s Legacy? Das Echtzeitstrategiespiel erschien bereits im Mai 2018 und kann jetzt in der Bauern-Edition zum Teil kostenlos gespielt werden.

