Bluetooth-Kopfhörer mit 86 % Rabatt – Spitzenklang zum Schnäppchenpreis bei Amazon schnappen

Diese Bluetooth-Kopfhörer liefern euch mit HiFi Stereo einen eindrücklichen Klang. Nutzt den gewaltigen Sparpreis bei Amazon.

Ohne störende Kabel könnt ihr mit diesen Kopfhörern überall einen Spitzenklang genießen. Vor allem die ultra-niedrige Latenz sorgt für einen flüssigen Super-Sound. Der HiFi-Stereo-Sound beschert euch intensive Hörspielerlebnisse oder Musik-Hits in einer ausgezeichneten Qualität. Mithilfe der ENC-Mikrofone führt ihr klare Gespräche, während zugleich Hintergrundgeräusche beinahe völlig ausgeblendet werden. Spart fast 90 Prozent und nutzt schnell das befristete Mega-Angebot

Eigenschaft Details Marke YELKUTT Bluetooth-Version 5.4 Latenz Ultra-niedrig Mikrofone 6 ENC (Environmental Noise Cancellation) Mikrofone Treibergröße 14,2 mm Dynamiktreiber Klangqualität HiFi Stereo, expansive Vibrationen, tiefe Beats Akkulaufzeit Bis zu 50 Stunden mit Ladecase Wasser- und Schweißresistenz IPX7

Die Bluetooth-Kopfhörer bescheren euch einen Powerklang

Mit der starken Bluetooth-5.4-Technologie ausgestattet, bieten sie eine ultra-niedrige Latenz, die sicherstellt, dass eure Audioübertragung perfekt synchronisiert ist.

Die Bluetooth-Kopfhörer bescheren euch dynamische Top-Treiber

Genießt eure liebsten Entertainment-Inhalte ohne Störung. Falls ihr regelmäßig mit dem Zug oder Bus zur Arbeit fahrt, empfehle ich euch das fantasiereiche Hörspiel Dragonbound von Peter Lerf. Hier geht es um Drachen, Monster, Krieger und ein magisches Abenteuer. In der zweiten Hälfte erinnert mich eine geheimnisvolle Person sogar an Gaunter O’Dim aus The Witcher 3.

Die Kopfhörer sind mit sechs ENC-Mikrofonen (Environmental Noise Cancellation) ausgestattet, die Umgebungsgeräusche effektiv reduzieren. So könnt ihr kristallklare Anrufe führen und euch voll und ganz auf eure Musik konzentrieren, selbst in relativ lauten Umgebungen.

Mehr aufregende Eigenschaften

Der integrierte 14,2 mm große Dynamiktreiber sorgt für einen herausragenden Sound. Er liefert expansive Vibrationen und tiefe, kraftvolle Beats, die euch das Gefühl geben, live dabei zu sein.

Er liefert expansive Vibrationen und tiefe, kraftvolle Beats, die euch das Gefühl geben, live dabei zu sein. Der HiFi-Stereo-Sound begeistert mit seiner Klarheit und Detailtreue.

mit seiner Klarheit und Detailtreue. Ein weiteres Highlight ist die spitzenmäßige Akkulaufzeit: Mit bis zu 50 Stunden Spielzeit inklusive Ladecase müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen, dass euch unterwegs der Saft ausgeht. Genießt stundenlanges Hörvergnügen ohne Unterbrechung.

müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen, dass euch unterwegs der Saft ausgeht. Genießt stundenlanges Hörvergnügen ohne Unterbrechung. Dank der IPX7-Zertifizierung sind die Kopfhörer wasser- und schweißresistent. Führt also ruhig mit ihnen unermüdlich eure Trainings-Sessions durch. Solltet ihr gern draußen Sport machen, müsst ihr euch ebenfalls vor leichtem Regen nicht fürchten.

