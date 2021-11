Der Black Friday 2021 lockt mit Schnäppchen und Deals – Nutzt ihr das Angebot?

Der Black Friday 2021 findet bald statt und erneut locken viele Schnäppchen und Sonderangebote. Wir von MeinMMO wollen daher wissen, ob ihr die besonderen Deals nutzt, oder ob euch die Schnäppchenjagd eher wurscht ist. Macht bei unserer großen Umfrage mit und lasst es uns wissen!

Was ist der Black Friday? Der Black Friday ist ein ursprünglich amerikanischer Brauch. Dabei werden im Einzel- und Online-Handel teils massive Rabatte und spezielle Deals angeboten. Ziel ist es, die Verkäufe vor der Weihnachtszeit anzukurbeln. Oft kommt es bei den besten Deals zu großem Chaos und Tumulten in den Kaufhäusern.

Der Black Friday findet immer nach Thanksgiving in den USA statt, das immer am 4. Donnerstag im November stattfindet. Mittlerweile wird der Black Friday aber nicht nur in den USA abgehalten, sondern ist auch hierzulande ein Tag, an dem man tolle Schnäppchen ergattern kann.

Zum Black Friday gehört auch die sogenannte Cyber-Week, welche die Woche vor dem Black Friday bezeichnet und in der es ebenfalls schon ausgesuchte Deals gibt. Hier auf MeinMMO könnt ihr bereits jetzt nach Schnäppchen in der Cyber Week 2021 stöbern.

Wann startet der Black Friday? Im Jahre 2021 findet der Black Friday am 26. November statt. An diesem Tag solltet ihr also die Augen nach Schnäppchen offen halten.

Große MeinMMO-Umfrage – Macht ihr am Black Friday mit?

So könnt ihr abstimmen: In der folgenden Umfrage-Box könnt ihr euch für eine Option entscheiden. Seid ihr beinharter Fan des Black Friday und kauft auf jeden Fall etwas, seid ihr noch unentschlossen oder lehnt ihr dieses Konsumfest rundheraus ab?

Trefft eure Wahl und lasst es uns wissen, wie gut oder schlecht dieser Tag bei euch ankommt.

So viel zu unserer Umfrage zum Black Friday. Wenn ihr noch weitere Anmerkungen und Gedanken zu diesem Tag habt, dann nutzt doch die Kommentarfunktion und teilt uns hier eure Meinung mit.

