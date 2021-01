MMORPG wird kostenlos, wenn man es in 30 Tagen genug suchtet

Wer darf bei dem Event mitmachen? Das Event richtet sich zum einen an neue Spieler, die bisher noch keinen Account des MMORPGs BDO hatten und einfach die Trial ausprobieren. Zum anderen ist das Event für Gastzugänge gedacht. Wer einen solchen Zugang hat und als Gast spielt, kann ebenfalls mitmachen und so ab Level 50 das MMORPG gratis erhalten. Und der Einstieg lohnt sich derzeit laut dem Experten und Streamer PvEnvironment.

30 Tage sind mehr als genug Zeit, um auf Level 50 zu kommen. Sobald ihr Level 50 an einem Tag der kostenlosen Testzeit bis 23:59 Uhr erreicht, wird euch das Spiel am kommenden Tag um 12 Uhr freigeschaltet.

Was ist das für eine Aktion? Bei Black Desert Online (BDO) handelt es sich um einen Buy2Play-Titel. Die Standardversion könnt ihr für 10 Euro kaufen und dann ohne Abo so lange spielen, wie ihr wollt.

Das MMORPG Black Desert Online (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) führt in Südost-Asien ein interessantes Event durch: Wenn man es im Trial-Modus genug spielt, gibt es das Online-Rollenspiel kostenlos.

