Das beste Far Cry kostet derzeit 5 € auf Steam, aber nur noch für kurze Zeit

Auf Steam könnt ihr euch den laut Fans besten Teil der Far-Cry-Reihe für nur 5 € schnappen. Das Angebot gilt allerdings nicht mehr lange.

Von welchem Spiel ist die Rede? Far Cry 3 wird von Fans bis heute als bester Teil der Reihe gefeiert und gehört zu den besten Ubisoft-Spielen aller Zeiten. Für diese enorme Beliebtheit ist auch der Mann verantwortlich, der auf so ziemlich jedem Cover des Spiels zu sehen ist.

Einen Trailer zu Far Cry 3 seht ihr hier:

Einfache Story mit einem fesselnden Bösewicht

Was macht Far Cry 3 so herausragend? Das Spiel erzählt eine einfache Story mit komplexen Charakteren. Ihr seid Jason Brody: Reich, verwöhnt und ein Adrenalinjunkie. Mit dem bequemen Leben ist es jedoch vorbei, sobald ihr mit Freunden auf einer Insel landet und dort von Piraten entführt werdet.

Im Verlauf der Geschichte wird Jason vom ängstlichen Kind zum stoischen Krieger und lernt eine Reihe skurriler Gestalten kennen. Die dürfen in Far Cry seitdem nicht fehlen, auch in dieser Hinsicht war Teil 3 wegweisend für die Zukunft der Reihe.

Obwohl Jason selbst ein spannender Charakter ist, wird er doch von einer anderen Figur im Spiel überschattet (und sogar auf dem Cover verdrängt): Vaas. Der sadistische Pirat wird von Michael Mando verkörpert und tanzt auf dem schmalen Grat zwischen purem Wahnsinn und kalkulierter Bösartigkeit.

Eine klassische Open World von Ubisoft

Wie spielt es sich? Far Cry 3 entlässt euch in eine überschaubare Open World. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive, ihr seht also alles durch die Augen eurer Spielfigur. Neben Shooter-Gameplay erwarten euch auch gelegentliche Schleicheinlagen. Wie genau ihr vorgehen wollt, entscheidet ihr häufig selbst.

Die Spielwelt von Far Cry 3 funktioniert nach der heute wohlbekannten (und von vielen verhassten) „Ubisoft-Formel“ – ihr befreit Außenposten, erklimmt Türme, um die Karte aufzudecken und jagt Tiere, um euch aus ihrer Haut Geldbeutel und Munitionstaschen herzustellen.

Was das Spiel trotz einer gewissen Formelhaftigkeit in der Spielwelt erlebenswert macht, sind die Charaktere und die Geschichte. Der kleinere Umfang hilft dabei, das Gameplay über weite Strecken im Spiel frisch zu halten. Dafür, dass das Spiel bereits im Jahr 2012 erschien, ist es zudem sowohl optisch als auch spielerisch recht gut gealtert.

Wie viel kostet das Spiel? Auf Steam kostet Far Cry 3 im Standardpreis 19,99 €. Bis zum 12. Januar könnt ihr euch das Spiel allerdings für nur 4,99 € sichern. Solltet ihr diese Rabatt-Aktion verpassen, ist das auch kein Weltuntergang, denn das Spiel ist häufiger im Preis reduziert.

Mit Far Cry 3: Blood Dragon hat das Spiel einen Standalone-DLC bekommen, der euch auf eine abgedrehte Retro-Sci-Fi-Version der Insel schickt. Dieses Settings bedient sich nun ein weiteres Spiel, mehr dazu lest ihr hier: Ubisoft hat heimlich einen neuen Shooter veröffentlicht – Aber der setzt auf eine Technologie, von der Gamer hofften, sie sei 2022 gestorben